Novo Progresso e região tem período de inverno amazônico iniciado

A previsão é de 300 mm, para o mês de novembro bem acima da média (Foto:Reprodução)

Conforme divulgou o núcleo de meteorologia da Semas/PA o período de inverno amazônico, teve início nas regiões sudoeste e sudeste. “O inverno, inicia se através do componente que é a zona de convergência intertropical, que atua desde dezembro até meados de maio, provocando não só a chuva em si, mas também aquele tempo encoberto durante o dia todo, com temperaturas máximas não passando de 32º”.

Segundo Saulo Carvalho, coordenador do Núcleo de Hidrometeorologia da Semas, as regiões sudoeste e sudeste já entraram no seu período chuvoso. Então, a gente vê mais nebulosidade nessas áreas do que na parte norte. Uma projeção que a gente faz é que, durante o mês de novembro, as chuvas em municípios como Marabá, Conceição do Araguaia, Parauapebas, Novo Progresso, alcance os 300 mm, bem acima da média”, diz Saulo Carvalho.

O que está acontecendo agora é que nós temos chuvas frequentes, mas dá tempo para as temperaturas alcançarem até 35º. Então, mesmo com essa frequência de chuvas, a gente ainda tem um tempo quente e abafado.”

