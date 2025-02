FAB derruba avião vindo da Venezuela carregado de drogas, um dos mortos era de Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Dois homens, sendo um deles identificado como Adailton, morador da comunidade de Crepurizão região garimpeira de Itaituba (PA), e o outro possivelmente chamado Leo, estavam em uma aeronave que foi interceptada e abatida pela A Força Aérea Brasileira ( FAB) informou que derrubou um avião, vindo da Venezuela, que entrou no país clandestinamente transportando drogas. O órgão divulgou as informações na noite desta quarta-feira (12).

De acordo com a Força Aérea, a ação para interceptar a aeronave foi feita após ela ignorar ordens de alterar a rota e pousar. O avião foi classificado como hostil e derrubado. A interceptação, feita com apoio da Polícia Federal, faz parte da Operação Ostium, que busca combater atividades criminosas na fronteira brasileira, de acordo com a FAB. Com os disparos, o avião bateu contra o solo e pegou fogo.

Segundo a FAB, um helicóptero foi mobilizado para buscar a aeronave. No interior, foram encontrados dois corpos, dos homens que pilotavam o avião e um carregamento de drogas — a quantidade não foi divulgada. A ação faz parte da operação das Forças Armadas de combate ao crime na fronteira.

A ação da FAB está prevista na ” Lei do Abate “, regulamentada no Brasil pela Lei nº 9.614 de 1998, que permite a destruição de aeronaves que invadem indevidamente o espaço aéreo brasileiro.

O Decreto nº 5.144, de 16 de julho de 2004, também regula sobre as medidas de policiamento aéreo nacional, e prevê a atitude tomada pela FAB. A Força Aérea é responsável por cuidar da segurança e soberania nacional no espaço aéreo, e a autorização para derrubar aviões é feita em casos de ameaças nesse aspecto. Entre os principais crimes combatidos estão justamente o tráfico de drogas e contrabando.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações Jovem Pan

