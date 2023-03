Pistoleiro foragido do MT, é preso em Moraes de Almeida em “Operação Mercadores da Morte”

Operação cumpre mandados contra executores e mandantes de homicídio em Nova Bandeirantes, no Mato Grosso; o crime aconteceu em janeiro de 2023.

A vítima, André Ribeiro dos Santos, de 31 ano, foi assassinada com 10 tiros. A maioria das perfurações ficou concentrada na cabeça.

A polícia Civil de Novo Progresso cumpriu a ordem judicial da justiça do Mato Grosso e prendeu o acusado em Moraes de Almeida (distante 100km de Novo Progresso), no Pará.

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (03.03), a Operação Mercadores da Morte para cumprir nove mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por um crime de pistolagem ocorrido no município de Nova Bandeirantes.

Os mandados judiciais foram cumpridos simultaneamente nas cidades de Nova Bandeirantes e Cuiabá (MT) e em Moraes de Almeida, no estado do Pará.

A investigação da Polícia Civil apurou que homicídio de André Ribeiro dos Santos, 31 anos, ocorrido em 14 de janeiro deste ano, foi realizado por dois criminosos contratados para executar o crime mediante pagamento em dinheiro (pistolagem). A dupla de executores saiu de Cuiabá para matar a vítima em no Distrito de Japuranã, em Nova Bandeirantes.

“A vítima, André Ribeiro dos Santos, de 31 ano, foi assassinada com 10 tiros. A maioria das perfurações ficou concentrada na cabeça”.

Após investigação da Delegacia de Nova Bandeirante, mandantes e os executores do crime foram identificados. O crime teria sido encomendado por um ex-cunhado da vítima, em decorrência de desavenças familiares.

As ordens judiciais foram cumpridas com o apoio da Polícia Militar de Nova Bandeirantes, Força Tática de Alta floresta, Delegacia de Alta Floresta, DHPP de Cuiabá e a Delegacia de Novo Progresso (PA).

“Um dos envolvidos na execução da vítima foi preso recentemente por um homicídio ocorrido no Tocantins, crime realizado com o mesmo modus operandi do ocorrido em Nova Bandeirantes”, explicou o delegado Marcus Vinicius Ferreira.

Durante o cumprimento dos mandados de busca em Nova Bandeirantes, uma pessoa foi presa em flagrante por porte ilegal de munição e adulteração de veículo.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/03/2023/07:34:26 com informações da polícia Judiciaria MT

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...