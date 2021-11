Novo Progresso, moradores compram terra e mulheres transportam em carro de mão para amenizar buracos da rua;VÍDEO

A rua fica intransitável após as chuvas. (Foto: Reprodução WhatsApp)

Caminhão com terra é contratado por moradores para amenizar situação de via.

A situação gera revolta!

Qual o significado da palavra ineficácia?

substantivo feminino Inutilidade; falta de eficácia; sem utilidade; que não ocasiona os resultados esperados: a ineficácia dos serviços públicos causa problemas de gestão.

A ineficiência da administração pública do município de Novo Progresso, causa mais um episódio de descaso com revolta, onde os moradores têm que fazer o que é dever da prefeitura.

No bairro Tom Alegria -3, moradores se revoltam com a situação crítica da via. Um video foi divulgado em rede social, e mostra mulheres puxando o carrinho de mão para tapar buraco em frente suas residências, em audío diz “o Glson Dill (prefeito) está fazendo bastante hô…

Assista ao Vídeo

Segundo o morador que postou na rede social, a prefeitura não tem cascalho, ele e mais moradores estão pagando para entrar em casa. Por conta das chuvas, a rua fica intransitável sendo preciso contratar caminhões com terra para amenizar a situação dos buracos. E cada caminhão custa R$ 300,00 e a prefeitura alegou que não irá ressarcir. Estamos buscando terra com caminhoneta, para tapar os buracos, postou.

Ele diz que já foram feitas reclamações à prefeitura, sem respostas nas solicitações.

A Prefeitura divulgou anteriormente que a equipe de tapa-buracos segue um cronograma e, em quatro meses, pretendia atingir toda cidade.

