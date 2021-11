Assaltantes se defendem em ao vivo, e ameaça jornalista em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Enquanto jornalista Emerson Rutesk em Ao vivo, falava sobre o assalto que ocorreu há poucos minutos, na conveniência Ponto Frio, um suposto criminoso ameaçava o Jornalista do Progresso ao vivo.

Durante transmissão jornalística Progresso ao Vivo (Facebook) , or volta das 20h00mn, noite de sábado, 30 de outubro, um perfil do Facebook “Vulgo Apocalipse”, passando por assaltante fez comentários se defendendo e ameaçando o jornalista que fazia a reportagem, que falava sobre um assalto que ocorreu a poucos minutos da (live), na conveniência Ponto Frio em Novo Progresso (PA), o jornalista divulgava que os assaltantes haviam agido com muita violência durante o crime e levado R$ 50 mil.

Com o perfil “Vulgo Apocalipse”, contrariou o jornalista e afirmou que eles não haviam agido com violência, e que não haviam ameaçado uma criança que teria chorado durante o roubo alegando que foi mentira do repórter em apontar roubo de R$ 50 mil.

Vejam abaixo

