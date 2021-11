Novo Progresso-Moradores e condutores reclamam de bueiro aberto na Avenida Brasil; acesso ao bairro Otavio Oneta

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com denúncia o bueiro foi recém construído, a obra de canalização não prestou a chuva de fim de semana fez com que água passasse por baixo dele, estava colocando em risco quem por ele passava, de ontem para hoje ele cedeu e o bairro ficou intransitável por esta via.

Um bueiro aberto tem causado transtorno e riscos a moradores e condutores que trafegam pela Avenida Brasil no bairro Otavio Oneta em Novo Progresso. (Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

