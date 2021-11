Homem que furtava botijões de gás no Pará é encontrado morto em matagal, em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Genes Ematne havia sido preso no dia 13 e outubro após ser flagrado por populares furtando botijões de gás em uma ocupação

Um homem que foi identificado como Genes Ematne da Silva, de 31 anos, foi encontrado sem vida com cinco golpes de faca na região do peito, em um área de mata em Parauapebas, sudeste paraense. O cadáver foi encontrado por volta das 15h30 da última segunda-feira, 08, no final da Rua do Contorno, bairro Ipiranga.

Segundo informou o 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), assim que receberam a denúncia, policiais se deslocaram ao endereço e acharam o corpo de Genes, acionado a Polícia Civil em seguia. O homem morto foi encontrado e uma área isolada, que fica entre o bairro residencial e uma propriedade rural.

Com o nome da vitima em mãos, a PM levantou que Genes Ematne havia sido preso no dia 13 e outubro após ser flagrado por populares furtando botijões de gás na ocupação Morro Céu Azul, em Parauapebas, Na ocasião, o homem foi agredido por moradores, sendo salvo por uma guarnição da PM que chegou ao local.

Ainda não se sabe se a morte de Genes tem ligação com essa prisão pelos furtos, e nenhum morador da região em que o corpo foi achado soube informar se ouviu ou viu alguma coisa relacionada à possível execução da vítima. Trabalhadores Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Núcleo Avançado de Parauapebas, analisaram a cena do crime e removeram o corpo de Genes. No bolso do homem, além de um documento, estava um alvará de soltura.

