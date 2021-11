SEMMA promove Soltura Integrada de Alevinos no “Rio Jamanxim”

Semma promove soltura de alevinos e recolhimento do lixo às margens do Rio Jamanxim em Novo Progresso (Fotos : Divulgação SEMMA-NP)

Cerca de 60 mil alevinos da espécie Tambaqui foram soltos no Rio Jmanxim no domingo, 7 de novembro de 2021 em Novo Progresso. A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Meio de Ambiente (SEMMA) da Prefeitura de Novo Progresso.

O evento contou com atividades lúdicas e educativas, gincana para coleta de lixo.

O evento foi realizado no domingo, 7 de novembro e contou com apoio de empresários e sociedade civil organizada.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA-NP), promoveu neste domingo, 7 de novembro de 2021, Festival “Salve o Rio Jamanxim”, com objetivo de conscientizar a população com a preservação do Meio Ambiente.

Segundo João Maria dos Santos Secretário Municipal de Meio Ambiente, 60 mil alevinos foram soltos com ajuda de empresários da cidade. Dois contêineres de lixo foram recolhidos das margens do rio. O evento foi na Praia da Liberdade. “35 mil alevinos da espécie Tambaqui foram soltos neste local, outros 25 mil serão soltos no distrito de Vila Isol e na praia do Santa Julia”, disse João Santos.

O domingo foi festivo e teve coleta de lixo em gincana, as equipes se dividiram para recolher lixo às margens do rio, no final as equipes vencedoras receberam prêmios.

