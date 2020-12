Novo Progresso – Policia Militar apreende drogas e arma de foto no Bairro Jardim América

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em Novo Progresso, os policiais militares no comando do Cabo Alves (ROCAM) (moto patrulhamento) , durante patrulhamento na madrugada desta quarta-feira (02) pelo bairro Jardim América, avistaram homens em atitude suspeita, em frente a uma residência denunciada como ponto de venda de entorpecentes.

You May Also Like