Novo Progresso recebe a Justiça do Trabalho Itinerante em Junho

Ação organizada pela Vara do Trabalho de Itaituba, por meio do programa JUSTIÇA ITINERANTE, de 17 a 21 de Junho de 2024, na Sede da Subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, situada à travessa Belém, Bairro Santa Luzia garante acesso à Justiça do Trabalho, em Novo Progresso-PA.

Os serviços oferecidos;resolução de problemas com anotação na carteira de trabalho, dúvidas sobre férias, salário mínimo, FGTS, entre outros.

O programa Justiça Itinerante chega aos moradores do município de Novo Progresso, 17 a 21 de Junho de 2024. Os atendimentos serão realizados por magistrados e servidores do Trabalho de Itaituba, por meio do programa JUSTIÇA ITINERANTE. Nesta primeira visita, a equipe fará captação de demandas da população, incluindo a abertura de processos trabalhistas. Assim retornando ao município, de 2 a 6 de Setembro, para as audiências.

Os atendimentos ocorrerão na Sede da Subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, situada à travessa Belém, Bairro Santa Luzia, de forma gratuita.

A justiça atenderá demandas da região:Novo Progresso, Moraes Almeida e Castelo de Sonhos e região.

Veja nota TRT-8

Atenção:

A Justiça está mais próxima de você. A Vara do Trabalho de Itaituba, por meio do programa JUSTIÇA ITINERANTE, estará presente no Município de Novo Progresso do dia 17 a 21 de Junho de 2024, na Sede da Subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, situada à travessa Belém, Bairro Santa Luzia. Aproveite a oportunidade de resolver suas questões trabalhistas de forma rápida e acessível. Você poderá, tirar suas dúvidas relativas aos direitos trabalhistas, obter informações sobre Carteira de Trabalho Digital, FGTS e seguro desemprego, bem como, ajuizar reclamação trabalhistas. As audiências referentes às reclamações trabalhistas serão realizadas também em Novo Progresso, previstas para 02 a 06 de setembro de 2024

*Não esqueça de levar documento de identificação e outros que tiver, relacionados a trabalho/emprego.

Não há necessidade de agendamento, basta comparecer. Instalado pela Resolução Administrativa TP nº 1, de 14 de setembro de 2023, o Serviço da Justiça Itinerante tem por objetivo garantir o pleno exercício do direito de acesso à Justiça, superando barreiras geográficas, socioeconômicas ou de outras naturezas.

