Comissária de voo foi pega com pepita de ouro de quase 1 kg escondida no ânus

(Foto: Ilustrativa)- Uma comissária de bordo da Air India Express foi detida em Kerala, na Índia, sob suspeita de tentar contrabandear quase um quilo de ouro escondido em seu reto, durante um voo recente que saiu de Mascate, Omã.

De acordo com a mídia local, Surabhi Khatun, de 26 anos, foi pega por agentes da Diretoria de Inteligência de Receita da Índia, como parte de uma operação de flagrante, após a jovem membro da tripulação ter sido identificada como uma possível contrabandista de ouro.

Quando chegou ao Aeroporto de Kannur após o voo de três horas a partir de Omã, Khatun foi apreendida e uma busca revelou que ela havia escondido 960 gramas de ouro em forma composta em seu reto.

Apesar do risco de prisão, o contrabando de ouro para a Índia é um grande negócio, e o caso de Khatun certamente não refere-se à primeira vez que a tripulação da cabine operando no país é acusada de ajudar gangues de contrabandistas de ouro.

A Índia é o segundo maior consumidor de ouro no mercado global, mas altos impostos de importação e demanda por ouro barato significam que há um grande mercado para contrabando de ouro para o país.

Dubai permanece como a cidade número um de onde o ouro é contrabandeado para a Índia, mas nos últimos anos, outros estados do Golfo Pérsico, como Omã, bem como Singapura, ganharam popularidade entre os contrabandistas de ouro.

Eles ainda tentam levar a maior parte de suas mercadorias pelos grandes aeroportos indianos, como Delhi e Mumbai, mas aeroportos em Kerala estão se tornando rapidamente novos alvos.

Fonte: Aerion.net e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2024/11:55:08

