Novo Progresso sofre com promessas de campanha que não saem do papel

Obra da Escola Técnica paralisada em Novo Progresso, uma das cidade mais perseguidas pelo Governo.

Em Julho de 2019 Governador Helder Barbalho em Caravana chegou na cidade para anunciar obras.

Divulgou no Site Oficial do Estado: – O município de Novo Progresso, no sudoeste paraense, distante 1.639 quilômetros de Belém, foi o segundo a receber a “Caravana Por Todo o Pará” na terça-feira (09). Recebido por centenas de moradores, o governador Helder Barbalho assinou a ordem de serviço para a pavimentação de 12,85 km de vias publicas incluindo a Avenida Brasil, uma das principais vias da sede municipal, e anunciou investimentos nas áreas de educação e saúde. Obs. [Só para relembrar o recurso aplicado na pavimentação vem do Banco Chinês em contrapartida ao uso da rodovia BR 163.]

Leia mais:Fiscalização da SEMA-PA fecha garimpo e apreende escavadeira no Crepurizão

Novo Progresso – “Urnas fechadas, sonhos desfeitos”. A cada quatro anos, a decepção extrema, a falta de perspectiva, o desemprego e até os politicos desaparecem do municipio com quase 30 mil habitantes..

A exemplo as emendas parlamentar que são contempladas pelos deputados ,senadores aos municipios onde arrecadaram votos – nunca mais recebeu – Novo Progresso não foi brindada com recursos para obras de infraestrutura, além de investimentos em saúde e educação, transformando-se, nos reiterados discursos eleitorais, na própria terra prometida. ” Em maio de 2020 o governo passou a divulgar em um painel para consulta pública os recursos de emendas parlamentares enviados a Estados e municípios por meio das chamadas transferências especiais, que não têm destinação específica. Em 2020, esses repasses somarão R$ 598 milhões, divididos entre 1.296 municípios. Até Trairão recebeu – Nenhum centavo para Novo Progresso–

Veja abaixo;

Consulte os Municípios beneficiários.

A mágica exibida nos palanques, entretanto, dura pouco. Arrebanhados os votos locais e garantida a vitória, as enfáticas promessas de mudanças evaporam.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso percorreu as obras da Escola Técnica /Hospital e constatou o esquecimento a que está relegada a população local, apesar dos afagos recebidos nas campanhas políticas. A região convive com um problema que afeta todo o país, mas que ganha ares de tragédia numa área marcada pelo martírio da pandemia (Covid-19).

Obras e projetos implementados pelo poder Governo Estadual que não funcionam, estão parados ou abandonados. O resultado é o desperdício de dinheiro público, enquanto os cidadãos sofrem as consequências da falta de investimentos e de compromisso dos governantes.

“Promessa do Governador Helder Barbalho em Novo Progresso Julho de 2019”

Críticas

Plataforma obrigatória nas campanhas eleitorais, a realidade da área de saúde no Municipio que enfrenta uma Pandêmia a custa dos profissionais que fazem valer seu trabalho sem medir esforços, também passa longe do cenário traçado nos palanques.

Faltam hospitais , sobram obras abandonadas, e os doentes são forçados a longas viagens em busca de atendimento. Uma rotina dura que marca a já difícil vida de pessoas, igual a do empresário lojista R.G. que contraiu Covid-19.

“O grande problema de Novo Progresso é a falta de interesse do governo Estadual e Federal, que prefere investir no Meio Ambiente- IBAMA/SEMA e colocar a policia com o exercito para perseguir quem trabalha. Como o programa já traz o retorno político, os governantes deixam de investir no desenvolvimento da região”, desabafou o lojista.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...