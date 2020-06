Duas pessoas são presas suspeitas de pulverizar agrotóxico na Floresta Amazônica

Por G1 MT 16/06/2020 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a polícia, o suspeito relatou ainda que todo material era manipulado às margens da nascente. Esta é a primeira vez que Mato Grosso apreende uma aeronave utilizada para cometer crimes ambientais, segundo o Ciopaer. Os dois suspeitos encontrados no local foram encaminhados à delegacia. Já o piloto do helicóptero ainda não foi localizado. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil. A aeronave usada para a pulverização também foi apreendida e será removida para realização de perícia, enquanto os produtos utilizados na pulverização serão periciados no local.

De acordo com o Ciopaer, os agentes receberam uma denúncia anônima e, durante fiscalização, flagraram a pulverização em uma região de floresta nativa, com áreas de regeneração e pasto, o que ocasionou danos à flora. A equipe considerou o um crime um atentado contra a saúde pública e o meio ambiente.

