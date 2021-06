Novo Progresso tem 3.728 pessoas vacinadas com a 1ª dose da vacina para Covid-19

O novo boletim atualizado da secretaria municipal de saúde do município de Novo Progresso, desta segunda-feira 21 de junho de 2021, mostra os números sobre as pessoas que foram vacinadas com a 1ª e 2ª dose da vacina em combate ao coronavírus.

População

Os dados mostram que no patamar do ultimo censo de 2010 a população era menor que 30 mil habitantes (25 102 habitantes /censo 2010), a estimativa que em 2021 este numero ultrapassa os 40 mil habitantes no município segundo estimativa lógica de crescimento populacional, este numero pode ser ainda maior. Com estes dados da SEMSA menos de 10% da população foi vacinada com 1ª dose no municipio.

Vejam boletim divulgado nesta segunda-feira 21 de junho de 2021

Dados do Boletim

Em Novo Progresso, 3.728 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose e 1.406 receberam a segunda dose do imunizante, segundo o informe da vacinação municipal.

A segunda dose foi priorizada aos idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde e os trabalhadores da segurança na ativa.

Novo Progresso é um dos poucos municípios que não publicam em seu “Vacinômetro” a quantidade total de doses que recebeu da SESPA desde o início do Plano Nacional de Imunização. No painel, são informados apenas a quantidade de pessoas vacinadas e de doses aplicadas.

SESPA

Segundo o painel da SESPA foi enviado ao município de Novo Progresso já recebeu o total de 8.035 (oito mil e trinta e cinco) doses das vacinas; Fio Cruz-vAstrazencia e Butantan – CoronaVac, que aplicou 5.134 doses de vacina contra a Covid-19.

Novos Casos

Conforme boletim diário divulgado pela SEMSA foram 13 novos casos nesta terça-feira 22 de junho de 2021, o município contabiliza o total de 2.738 casos, com 2.548 recuperados. Seis estão internados com total de 79 óbitos desde inicio da pandemia.

Vejam Boletim

