Novo Progresso terá apenas dois candidatos a prefeito; mais de 90 vereadores

(Foto:Arte Jornal Folha do Progresso/Reprodução) – Aproximando o prazo para fim das convenções municipais, o quadro revela que no município de Novo Progresso

CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS- A convenção deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações, no período de 20 de julho a 5 de agosto, obedecidas as normas estabelecidas no estatuto partidário ou no estatuto da federação (art. 8º da LE; art. 6º, caput, da Res.-TSE nº 23.609), tendo por

finalidade:

a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador;

a deliberação sobre a formação de coligações para as eleições majoritárias (prefeito e vice-prefeito) ou se o partido ou federação concorrerá isoladamente;

Novo Progresso está entre os municípios com menos de 200 mil eleitores, não havendo segundo turno, a legislação eleitoral prevê que “será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos”.

Candidatos – com o prazo se aproximando e com base nas convocações para convenções partidárias, o Jornal Folha do Progresso apurou que a disputa à prefeitura ocorrerá entre apenas dois candidatos. De um lado, o atual prefeito Gelson Dill (MDB) já oficializou na noite do dia 30 a convenção partidária nas dependências da Câmara Municipal, o seu nome para candidato à reeleição em 2024. Gelson trabalha na composição de vários partidos para sua campanha e deve anunciar nesta quarta-feira, 31 de julho de 2024 oficialmente, o nome da Produtora Rural Rosana para a vaga de vice-prefeito, em composição com o PL- Partido Liberal.

Patriotas lançou ontem (30/07) o nome do ex-prefeito Juscelino Alves Rodrigues para prefeito em convenção partidária realizada no Centro Cultural de Novo Progresso. Juscelino que já foi prefeito por dois mandatos, tenta voltar a comandar o município e tem como vice o ex-prefeito Ubiraci Soares (Macarrão) na composição com UNIÃO BRASIL.

Outros partidos somente anunciaram o nome de candidatos a vereadores incluindo o PT.

Vereadores- Com datas publicadas para convenção até 31 de julho, praticamente todos os partidos de Novo Progresso já tem apontado que são os seus candidatos oficiais para a eleição de 2024. O Jornal Folha do Progresso acompanha junto ao TSE, para divulgar os nomes dos que solicitarem registro oficial. Em estudo apurado aponta que mais de 90 nomes farão parte da disputa pelas 11 vagas do legislativo progressense.

Opiniões –Para especialista em pleito eleitoral, o fato de existirem somente dois candidatos facilita a decisão dos eleitores. Ele aponta que, dessa maneira, é possível acompanhar as propostas com mais profundidade.

Segundo o presidente da CNM, o crescimento das disputas entre dois candidatos também reflete a outra realidade , e mostra a fragilidade dos municípios dentro do pacto federativo. Segundo ele, os municípios estão enfrentando uma onda de denuncismo e isso acaba afastando “bons gestores” da disputa e abrindo espaço para “oportunistas”.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2024/16:21:55

