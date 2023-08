Novo Progresso terá interrupção no fornecimento de energia nesta sexta-feira (25); veja locais, datas e horários

A concessionária responsável, Equatorial Pará, informou que realizará manutenção preventiva na cidade de Novo Progresso, para manter um bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes.

A interrupção acontecerá das 10h00min às 15h05min, em Novo Progresso, nos locais mencionados abaixo.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros.

Para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente, como informou a Equatorial.

Confira as datas e horários em que o serviço será interrompido:

Para a segurança de todos, ninguém deve mexer na rede elétrica durante os desligamentos, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto.

Mas não se preocupe: a Equatorial Energia – PA informará a nova data para que você possa se programar novamente. Afinal, garantir que a sua energia seja cada vez melhor é o compromisso da Equatorial Energia – PA.

