NOVOS CASOS-Surto de coronavírus assusta moradores e vai mudar à realidade da cidade de Novo Progresso

As últimas 48 horas foram intensas para moradores de Novo Progresso e região. A proximidade entre a cidade e garimpos , comunidades onde as regras para prevenir e não deixar alastrar a doença não são respeitadas, acabam por abalar a estrutura hospitalar publica do único hospital nesta imensidão para tender os casos de Covid-19 na região da Br 163 que abrange Castelo de Sonhos até a região da Transgarimpeira começando por Moraes Almeida até Crepurizão.

Nesta sexta-feira (15), a propósito, o Jornal Folha do Progresso recebeu uma informação (não -oficial) , de piloto de uma aeronave que foi contratado pela empresa Serabi onde 9 pessoas entre elas jovens, foram internados em Novo Progresso com a suspeita de Covid-19. “Dois eu transportei em caixão lacrado para Santarém, disse o piloto”.

A informação é exclusiva para o Jornal Folha do Progresso, que recebeu o relato do Piloto, com informações ainda não confirmadas pela Secretaria de Saúde.

Na vizinha Jardim do Ouro , que fica a “120km de distância”, embora ainda não tenha sido estabelecido o mesmo rigor, a situação também é de tensão, segundo os ouvidos pela reportagem. A comunidade esta com nove (9) casos positivos, dois obitos , relatos de um piloto que pediu para não ser identificado , ao Jornal Folha do Progresso. A informação foi posteriormente divulgada no grupo de WhaatsApp do Jornal Folha do Progresso.

Além do clima de medo, progressenses descrevem revolta com as infecções. Nas redes sociais da Secretaria de Saúde , dezenas cobravam a divulgação do nome das pessoas infectadas. A cidade já soma oficialmente 5 casos com resultados positivos, se confirmar os 7 de ontem para hoje, em decorrência de uma contaminação ocorrida em uma mineradora da região sobe para 12 e dois obitos totalizando 14 infectados.

A situação – e os novos casos que podem ser questão de tempo para aparecerem nos boletins – leva mais proximidade das cidades aos noticiários. As cidades, com rotinas até então aparentemente inalteradas, vivem a iminência do “novo normal” que tanto se fala por aí.

“O que a gente vê é que muita gente quer culpar essas pessoas, porque é mais fácil que ficar em casa. Até ontem tava todo mundo da rua. Agora, vai todo mundo ficar com raiva dessas pessoas”, conta o lojista de 31 anos, que mora há 20 anos em Novo Progresso.

Do outro lado nas redes sociais , progressenses relatam que a cidade já vive na normalidade que a imprensa alerta para uma outra realidade.

Relato de moradores dão conta que as infecções ocasionada na mineradora Serabi são reais, e pedem oração.

Em Novo Progresso a policia trabalha nas ruas e aciona por desrespeito deliberado das medidas sanitárias que relacionam não uso de máscaras e ida a festas proibidas. Agora, novas medidas como as barreiras sanitárias estão prestes a acontecer e devem oferecer rigor inédito na entrada e saída dos município. “Antes que sejá tarde”, comentam as redes sociais.

O Jornal Folha do Progresso aguarda o Boletim da Secretaria de Saúde.

Aguardem mais informações sobre este caso…

