Força Nacional é aguardada para liberar rodovia que chega ao 3º dia bloqueada em Itaituba

Manifestação é contra ações de fiscalização em garimpos ilegais na região. (Fotos: Adelar Behlling via WhatsApp)

A rodovia está totalmente tomada por caminhões.

A rodovia a BR-230 em Itaituba foi bloqueada por um grupo de garimpeiros representeados como “Garimpeiros Independentes do Alto Tapajós”, em protesto contra fiscalizações ambientais. A rodovia foi bloqueada por volta das 15h30mn desta quarta-feira (16). De início, uma das faixas da rodovia Transamazônica estava liberada, nas últimas 24 horas a rodovia está totalmente fechada, a fila de caminhões ultrapassa os 20 km. O trecho fechado pelos garimpeiros impede o acesso ao porto de Miritituba.

Milhares de carretas com soja vinda do Mato Grosso aguarda na rodovia para descarregar.

Fila de caminhões na rodovia ultrapassa os 25 km. Totalmente bloqueada!

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia foi interditada totalmente na noite de terça (15) no km 1.118. Houve confusão entre garimpeiros e a Polícia Militar no local – veja mais abaixo.

Situação Critica

Uma fonte informou ao Jornal Folha do Progresso que motoristas estão no trecho com bastante dificuldades, água e comida está faltando. “A polícia Rodoviária Federal (PRF), aguarda a chegada da Força Nacional para libera a rodovia”.

Ainda conforme a informação a PRF (Policia Rodoviária Federal) esteve visitando escritórios de transportadoras em Itaituba, pedindo ajuda para que ninguém saia dos postos de combustíveis ou base até amanhã (sábado–19). A situação é critica no km 30 com fila de mais de 20 km para os 2 sentidos e pessoas da fila já passando fome!!! Só deve liberar amanhã a pista com a chegada da forca Nacional. Que já está a caminho!! Clima pesado divulguem por favor a pedido da PRF!! Informou.

Assista ao Vídeo desta sexta-feira, 18 de março de 2022.

Confusão entre garimpeiros e PM

Na noite de terça, houve confusão entre garimpeiros e Polícia Militar na BR-230, próximo a um cruzamento com a BR-163.

A PM usou bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e balas de borracha e houve confusão. H´pa relatos de alguns garimpeiros teriam ficado geridos.

A PM diz que deu apoio à PRF na área para garantir o cumprimento da decisão judicial que já impedia, desde o último fim de semana, o bloqueio da BR-163.

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/03/2022/15:01:57

