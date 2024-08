Núcleo do Sine Santarém divulga novas vagas de emprego para Novo Progresso,Santarém e Oriximiná; confira funções e requisitos

Núcleo do Sine Santarém divulga novas vagas de emprego; confira funções e requisitos

O Núcleo Regional do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Santarém, no oeste do Pará, divulgou lista com novas vagas de emprego para diversas funções. Há oportunidades nos setores de comércio e serviços para Santarém, Novo Progresso ,Porto Trombetas (Oriximiná) .

Os interessados devem comparecer à unidade local do Sine, localizada no prédio da Estação Cidadania, na Avenida Rui Barbosa, bairro Prainha, e apresentar a carteira de trabalho, CPF, RG e o currículo impresso e em formato digital (pendrive).

O horário de atendimento do órgão é de 8h às 14h (horário local), de segunda a sexta-feira.

Confira abaixo os cargos e requisitos

Ter experiência com atendimento ao cliente e vendas de vestuários

Ensino médio completo

Que tenha habilidade com redes sociais e saiba usar maquina de cartão.

Que more próximo no bairro Santarenzinho ou em bairros próximos.

Supervisor de atendimento

Ter experiência comprovada na área de atendimento ao cliente e liderança de equipe.

Ensino superior completo em Administração, Marketing, Comunicação ou áreas afins.

Habilidade de liderança e gestão de equipes.

Conhecimento de ferramentas de CRM e sistemas de atendimento ao cliente.

Boa comunicação.

Auxiliar de Departamento Pessoal

Ter experiência no setor de Departamento Pessoal

Superior completo Administração, Recursos Humanos ou Contabilidade

Conhecimento de relógio de ponto, jornada de viajem.

Domínio do pacote office – excel

Boa comunicação

Analista de recursos humanos

Ter experiência na área de Departamento de Pessoal

Ensino superior em Administração, Gestão de RH ou áreas afins

Disponibilidade para morar em Novo Progresso

Assistente de recursos humanos

Ter experiência comprovada na função

Ensino Superior em Gestão de RH, Administração, Psicologia ou áreas afins.

Para trabalhar no controle e abertura de requisição de pessoal.

Realizar processo de recrutamento e seleção. Realizar treinamentos.

Apoiar o setor de logística em eventos e ações de endomarketing

Dar suporte nas demais atividades do departamento de RH

Ajudante de carga e descarga

Não exige experiência comprovada

Ensino fundamental completo

Ter habilidade com aplicativos de celular

Preferência que more no bairro liberdade ou em bairros próximos.

Ter experiência comprovada

Ensino Técnico em Eletrônica

Desenhar circuitos eletrônicos e circuitos impressos em autocad.

Programar CLP (linguagem Ladder)

Efetuar manutenção de equipamentos eletrônicos (telecomunicação, rede de dados,

fontes CLP, IHM, softstarter, radar e circuitos impresos em laboratório.

Desenvolver melhorias em circuitos de automação.

Vendedor interno e externo

Ter experiência na função

Ensino médio completo

CNH “AB” e transporte próprio.

Venda de produtos de Limpeza

Vendedor de peças (automóveis)

Ter experiência com vendas

Ensino médio completo

Conhecimento em peças automotivas.

Boa comunicação e habilidade em negociações.

Disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis

Curso Técnico em Mecânica de Automóveis (será um diferencial)

Para fazer atendimento ao cliente e realizar venda de peças.

Manter o controle de estoque, limpeza e organização do ambiente de trabalho.

Registrar as venda e outras atividades administrativas.

Ter experiência com vendas

Ensino médio completo.

Desejável formação Técnica em Mecânica, Gestão de Processos,

Conhecimento da áreas de atuação.

CNH B.

Pacote office (excel)

Comunicativo, proativo e disponibilidade de horário.

Garantir um bom atendimento ao cliente externo e junto a recepção da oficina.

Manter a sintonia com o departamento de peças e acessórios.

Realizar campanhas de recalls dos veículos que passam pela concessionária.

Conhecimento em compras de Material/Medicamento Hospitalar. Conhecimento

Pacote Office. Sistema TASY e Plataforma Bionexo.

Ensino Superior Completo em Administração, Logística ou áreas afins.

Receber as demandas de compras Material/Medicamento.

Cotar e negociar como fornecedor.

Comprar Material/Medicamento conforme licitação.

Participar de inventário.

Buscar novos fornecedores e elabora ordens de compras.

Pra trabalhar em Porto Trombetas

Ter experiência comprovada

Superior completo em Administração, Economia ou áreas afins

Ser proativa, organizada, ter boa comunicação

Conhecimento pacote office.

Responsável por todo o processo de compras diretas e indiretas.

Cotação de preços, planilhas e negociação direto com fornecedores

Ter experiência comprovada em carteira de trabalho

Ensino médio completo

Ter cursos de operador de caixa e atendimento ao cliente

Experiência Conhecimento no Sistema TASY, implantação e/ou Participação em Acreditação ONA.

Curso Superior em Nutrição.

Especialização em Produção de Alimentos, Nutrição Clínica e áreas afins.

CRN ativo

Supervisionar as atividade de seleção, compra e armazenamento de alimentos.

Elaboração de cardápios junto com o cozinheiro.

Avaliar e adequar o cardápio as necessidades dos internados, supervisionar o preparo e

distribuição de refeições.

Registrar em prontuário a prescrição dietética e a evolução nutricional.

Interagir e integrar a equipe Multidisciplinar e de Terapia nutricional.

Disponibilidade para trabalhar em Porto Trombetas

Ter experiência comprovada

Ensino médio completo

Para trabalhar com atendimento ao cliente e com cortes e desossa

Ter experiência na função

CNH ‘’B’’

Conhecimento com solda, pintura, montagem e desmontagem de estruturas

Ensino fundamental completo

Atividades Auxiliar no serviço de solda, pintura, montagem e desmontagem de estruturas e reparos em geral. Auxiliar de recuperação de peças danificadas.

Manter as ferramentas e o local de trabalho limpo.

Mecânico de motores pesados

Ter experiência comprovada na função

Ensino fundamental completo

Curso de motores a diesel

Atividades Realizar manutenção preventiva e corretiva de motores MAN e KTA-19

Executar montagem e desmontagem de motores diesel e óleo pesado, sistema de injeção, transmissão, hidráulico, pneumático e elétrico e regular os motores.

Ter experiência na função

Saiba trabalhar com parte elétrica

Ter experiência na função

Ensino médio completo

Ter cursos de mecânica e outros na área

Conhecimento do pacote office.

CNH B

Realizar manutenção de veículos e equipamentos.

Realizar montagem e desmontagem de motores, executar revisão programada de veículos (motor, suspensão, direção, freios e transmissão.

Engenheiro mecânico (estágio)

Cursando o 9º ou 10º período.

Para trabalhar em Itaituba

Ter experiência comprovada de 01 ano na função.

Ter boas referências dos empregos anteriores.

Ser pontual, assídua e responsável.

Para fazer todo o serviços geral da casa, inclusive cozinhar o básico.

Ter experiência comprovada de 01 ano na função.

Ensino fundamental completo.

Ter boas referências dos empregos anteriores.

Ser pontual, assídua e responsável.

Para fazer todo o serviços geral da casa, inclusive cozinhar o básico.

Que more no bairro Santíssimo ou em bairros próximos.

Auxiliar de Almoxarifado

Serviços gerais

Ajudante de pedreiro

Carpinteiro

Pedreiro

Ferreiro amador

Observação: vagas destinadas a pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS que possam exercer as funções na área de construção civil.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2024/06:35:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...