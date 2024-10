Número de prefeitas eleitas no Pará bate recorde nas eleições municipais de 2024

Patricia Alencar (Marituba), Elizane Soares (São Domingos) e Josemira Gadelha (Canaã), da esq. para dir. | Foto: Reprodução/Portal Debate

Pela primeira vez na história do Estado do Pará, 28 mulheres foram eleitas prefeitas, representando 20% do total de prefeituras. Esse é um aumento significativo em comparação com as eleições municipais de 2016, quando apenas 16% das prefeitas eram mulheres. Dados do TSE mostram que a média nacional de prefeitas eleitas foi de 15%, abaixo da média paraense.

As prefeitas eleitas no Pará para a gestão 2025-2028 são:

Francineti Carvalho (MDB) em Abaetetuba,

Lúcia do Líder (MDB) em Almeirim,

Estrela Nogueira (MDB) em Augusto Corrêa,

Vanessa Gusmão (MDB) em Aurora do Pará,

Luziane Solon (MDB) em Benevides,

Bete Bessa (MDB) em Cachoeira do Piriá,

Josemira (MDB) em Canaã dos Carajás,

Fernanda Tonheiro (PP) em Capitão Poço,

Maria Lucimar (MDB) em Colares,

Elida Elena (MDB) em Conceição do Araguaia,

Elisangela Celestino (MDB) em Concórdia do Pará,

Mariana Chamon (MDB) em Curionópolis,

Iracilda Alho (MDB) em Gurupá,

Dona Lucidia (MDB) em Juruti,

Patrícia Alencar (MDB) em Marituba,

Alcineia Ferro (MDB) em Nova Esperança do Piriá,

Professora Aline (PP) em Nova Timboteua,

Gilma Ribeiro (PP) em Oeiras do Pará,

Laane Barros (MDB) em Piçarra,

Consuelo Castro (União) em Ponta de Pedras,

Adriana Andrade (MDB) em Rondon do Pará,

Marcia Ferreira (MDB) em Rio Maria,

Professora Leila (MDB) em São Caetano de Odivelas,

Elizane Soares (MDB) em São Domingos do Araguaia,

Lidiane Feitosa (PSD) em São João da Ponta,

Kamily Araújo (MDB) em São João de Pirabas,

Marcellanne Cristina (PP) em São João do Araguaia,

Kelly Destro (MDB) em Ulianópolis.

O MDB, sem dúvida, tem motivos para comemorar: 22 dessas prefeitas eleitas no estado são do partido.

Segundo dados do TSE, a média nacional nas eleições municipais de 2024 também foi histórica. O número de mulheres eleitas para o cargo de prefeita no primeiro turno chegou a 724, com a possibilidade de alcançar 742, dependendo dos resultados do segundo turno. Pela primeira vez, o Brasil ultrapassou o marco de 700 gestoras eleitas para o executivo, com uma representatividade de 15%. Em 2020, a média nacional de prefeitas eleitas foi de 12,2%.

Fonte: Portal Canaã e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2024/19:46:40

