Nuvem de fumaça afeta saúde de moradores em Santarém

Nuvem de fumaça: Semma monitora situação e combate focos de incêndios. – (Foto: Agência Santarém)

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), informa que levantou imagens de satélites do Programa Queimadas, do Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e identificou que a nuvem de fumaça que encobriu a área urbana da cidade na noite de quarta-feira, 1, e na manhã desta quinta-feira, 2, tem origem em focos de incêndios em municípios vizinhos, que já estão sendo contactados, também identificou focos de incêndios em regiões da área rural do município, sendo elas: região do Lago Grande, Rio Arapiuns e região da rodovia Santarém-Curuá-Una. Parte da fumaça é trazida pelos ventos de queimadas realizadas em outros estados.

“A Semma está monitorando a situação junto aos órgãos de controle e já está em contato com os municípios vizinhos e a pasta de Meio Ambiente do governo estado. Estamos com equipes fiscalizando a nossa área de atuação todos os dias, mas precisamos do apoio da população no sentido de contribuir, evitando realizar queimadas nessa época do ano”, disse João Paiva, titular de Semma.

A Secretaria orienta a população que não realize queimadas nesse período de seca e realiza uma campanha de conscientização sobre o tema. As denúncias de casos de incêndio podem ser feitas ao número (93) 99209 4670 da Semma.

Santarém passa pela maior seca de sua história. No dia 26 de outubro, a régua de medição do Rio Tapajós alcançou a marca histórica de 18 centímetros.

De acordo com o Painel de Monitoramento de Queimada e Incêndio do Observatório Regional Amazônico (ORA), foi possível identificar nos limites de Santarém 130 eventos de incêndio ativo nas últimas 48 horas. Também foram identificadas 231 fontes de calor monitorizadas por 4 satélites da NASA.

“Da mesma forma, o Inpe prevê que o município de Santarém ainda apresentará condições favoráveis para ocorrências de incêndios nos próximos três dias”, informou o ORA.

O Inpe prevê evento de precipitação mínima de chuva em Santarém para o dia 04/11, sábado.

Síndrome respiratória

No momento, não há nenhum paciente internado devido à inalação de fumaça. Entretanto, no final da tarde de ontem, 1º de novembro, foram atendidos quatro pacientes que apresentavam sintomas respiratórios e relataram piora devido à inalação de fumaça.

