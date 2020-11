O Brasil com potencial para ser maior mercado iGaming do mundo

(Foto:Reprodução) – Maior mercado da América Latina e principal parceiro comercial da Suíça no continente: os motivos para entrar no mercado brasileiro são muitos em diversas áreas. No entanto, um dos setores que vem apresentando maior potencial nos últimos anos não é tão imaginado, o setor dos jogos de aposta online, popularmente conhecido no exterior como iGaming. a pandemia, ao contrário do que muito foi discutido, só aumentou o fluxo de novos adeptos deste universo, como veremos a seguir.

O potencial do mercado Brasileiro

O Brasil com suas dimensões continentais, e uma população se aproximando a 220 milhões de habitantes tem muito a oferecer em diversos setores da economia. Com um mercado online ainda mais aquecido devido a atual pandemia, onde as pessoas buscam fugir de aglomerações e recorrem serviços onlines, o universo dos jogos de aposta online se tornou um meio interessante. Agora os jogadores são precisam colocar-se em risco, já que podem ter acesso a plataformas ricas em recursos tecnológicos que se familiarizar cada vez mais com os casinos reais mais avançados que existem no mundo.

Muitas empresas consideram o Brasil um hub ideal para entrar no mercado sul-americano em geral ou no Mercosul com países como Argentina, Uruguai e Paraguai. Querem, portanto, se estabelecer lá, administrar seus negócios a partir daí não só ligados ao Brasil, mas também a outros países. “As diferenças entre o Brasil e os demais mercados são, porém, consideráveis”, enfatiza Speciale, referindo-se às diversas culturas e principalmente aos diferentes idiomas. Desse ponto de vista, portanto, vai bem quem adota duas estratégias: uma para o Brasil, outra para o resto do continente.

iGaming: Um setor em rápida ascensão

A realidade é que muitos setores do mercado “patinam” neste ano, outros então conseguindo se manter estáveis, porém sem apresentar crescimento significativo. No entanto o nicho de jogos online de aposta tem apresentando uma ascensão meteórica, como demonstra esta plataforma com os melhores slot machines grátis. Com uma classificações dos melhores disponíveis no momento, o jogador tem acesso a informações de grande importância, como os sites que oferecem layouts mais modernos ou realistas, que são seguros e que possuem mais suporte ao cliente.



Vale mencionar ainda, que de acordo com a Transparency Market Research (TRM), especializada em tendências de pesquisa: No final de 2016, a indústria de iGaming tinha seu valor aproximado a R$215 bilhões, e tem como promessa chegar a R$ 500 bilhões até 2024, ou seja, o setor de jogos de apostas online deve ver seu valor duplicar nos próximos anos, graças a uma série de elementos, dentre eles, a crescente necessidade de serviços onlines de qualidade, voltados para o entretenimento.

Principais motivos que propiciaram o crescimento do setor

Fusões e aquisições no mundo virtual, o desenvolvimento super acelerado de novas tecnologias voltadas para a internet, a necessidade do acesso remoto a entretenimento com valor acessível e para todos os gostos, são pontos destacáveis que favoreceram o atual boom do mercado de jogos online. É interessante lembrar que a cerca de 5 anos atrás, o universo dos jogos onlines no Brasil era pouco explorado, aliás, muitas empresas estrangeiras não oferecem sequer o serviço na língua Portuguesa. Conforme o país foi ganhando destaque no cenário, várias empresas de fora de demonstraram interesse no Brasil, comprando empresas nacionais e expandindo seu hall de clientes.

Atualmente é possível encontrar uma gama enorme de companhias estrangeiras investindo no mercado Brasileiro, e mais do que isso, tornando-o como uma de suas principais prioridades, devido ao tamanho da população, ao fácil acesso a internet nas principais cidades, e a recente busca por parte dos Brasileiros por jogos realistas, com efeitos estéticos e sonoros cara vez mais aprimorados e atrativos. Logicamente, ainda existe muito para ser feito, em um mercado em ascensão, os próximos passos é entender o gosto dos Brasileiros e buscar desenvolver cada vez mais jogos adaptados a estes.

