Após estuprar enteada, padrasto é preso em emboscada feita pela mãe da vítima

À tarde, por volta das 16h30, o homem esteve no local combinado e foi surpreendido pelos policiais. Ele foi preso em flagrante por estupro e o caso segue sob investigação da polícia. Por:O Liberal 01.10.21 22h07

Um homem de 27 anos foi flagrado estuprando a enteada, de 15 anos, pela mãe da vítima e fugiu na manhã desta sexta-feira (1º). No entanto, após uma emboscada feita pela mulher, ele foi preso em flagrante nesta tarde. O caso foi destaque no portal Campo Grande News e aconteceu na capital sul mato-grossense.

