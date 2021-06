Saque do FGTS é debatido; veja quem pode ser beneficiado!

Atualmente, a liberação só é permitida para pessoas com 70 anos ou mais. | Foto:Reprodução

Audiência quer baixar a idade de trabalhadores que podem mexer no FGTS.

Para quem possui algum valor disponível no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) tem a opção de sacar o valor no mês do seu aniversário. Mas em decorrência da pandemia, em 2020, ocorreu a chance de sacar um valor emergencial entre junho e julho.

Porém, para 2021 o valor não foi liberado e muitas pessoas contavam com isso para atravessar esse período de dificuldades.

Entre tantos pedidos de socorro da população, esta possibilidade parece que não irá ocorrer este ano. Porém, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa vai debater pelo menos uma outra possibilidade de saque.

Para trabalhadores com 60 anos, uma audiência pública irá ocorrer para debater a proposta que possibilita a movimentação da conta vinculada junto ao FGTS. Nesta quinta-feira (1º), a audiência será no plenário 12, às 10 horas, e poderá ser acompanhada de forma interativa pelo aplicativo e-Democracia.

Atualmente, a liberação só é permitida para pessoas com 70 anos ou mais.

Flávia Arruda , atual ministra da Secretaria de Governo, é responsável pelo Projeto de Lei 5312/19 em análise na Câmara dos Deputados

“Consideramos que essa regra não é adequada, pois, muitas vezes, o trabalhador não consegue se aposentar antes de atingir tal idade e, portanto, não pode utilizar seus recursos depositados no FGTS ”, afirma a ministra.

Ela lembra que o Estatuto do Idoso considera idosas as pessoas a partir dos 60 anos de idade.

Com informações da IG

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...