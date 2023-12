Jovem 15 anos é vítima de estupro coletivo; polícia apreende adolescente envolvido

O caso aconteceu na cidade de Santana, no Oeste da Bahia e gerou revolta entre os moradores de Santana, município com pouco mais de 26 mil habitantes.

Uma adolescente de 15 anos foi vítima de estupro coletivo após ser convidada para uma suposta festa de Natal na noite deste domingo (24). Três garotas, com idades de 13, 15 e 17 anos, relataram à polícia que foram convidadas por dois adolescentes. Ao chegarem à residência, a jovem de 15 anos foi surpreendida por três adolescentes, que a agrediram fisicamente e a obrigaram a manter relações sexuais com eles.

O caso aconteceu na cidade de Santana, no Oeste da Bahia e gerou revolta entre os moradores de Santana, município com pouco mais de 26 mil habitantes, situado a 203 km de Barreiras, principal cidade do Oeste baiano.

Segundo o delegado Leyvison Rodrigues, responsável pela investigação, em entrevista à TV Oeste, afiliada da TV Globo, a Polícia Militar encontrou um dos três adolescentes em um hospital local. Ele foi agredido por populares que souberam do ocorrido. Após receber atendimento médico, o adolescente foi conduzido à delegacia de Santana, onde foi feito um auto de apreensão em flagrante. Ele aguarda a decisão da audiência de custódia.

Os outros dois adolescentes ainda não foram localizados. As investigações continuam para que possam ser encontrados e responsabilizados pelos atos cometidos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2023/04:48:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...