O JORNAL FOLHA DO PROGRESSO DESEJA A TODOS UM FELIZ E PRÓSPERO ANO NOVO – VIVA 2024!

Em meio à alegria e à celebração, recordamos as vitórias e desafios superados ao longo de 2023.

Enquanto nos preparamos para um novo ano, queremos ressaltar que a nossa dedicação à NOTICIAS DE FATO, permanecerá inabalável em 2024. Juntos, continuaremos a lutar por VERDADEIRAS INFORMAÇÕES.

A Redação do Jornal FOLHA DO PROGRESSO deseja-lhe um Feliz e Próspero Ano Novo.

Com o ano de 2024 a bater à porta, o JORNAL FOLHA DO PROGRESSO quer manter o rigor e atualidade, mas, dar um cunho inovador à informação que levamos até si. Dedicação, verdade e compromisso vão continuar a ser as palavras de ordem em cada texto produzido.

No próximo ano, vão poder ler 366 novas histórias, centenas de notícias por semana, conhecer testemunhos difíceis, alegres e de superação e acompanhar tudo o que acontece em Novo Progresso, Região, Pará, Brasil e Mundo através dos “olhos” do nosso jornal- WWW.FOLHADOPROGRESSO.COM.BR.

No nosso site continuaremos a trabalhar sem parar e poderão continuar a acompanhar o Jornal Folha do Progresso nas nossas redes sociais.

Desejamos estar cada vez mais próximos de quem nos lê para que, juntos, possamos dar a conhecer as “boas novas” da cidade e região.

A si, que nos lê diariamente, deixamos o nosso mais sincero agradecimento pela companhia e confiança que depositam nesta equipe, que tudo faz para lhe fazer chegar a melhor informação.

A equipa do Jornal Folha do Progresso deseja-lhe um Feliz e Próspero Ano Novo sempre na nossa companhia! – VIVA 2024!



Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/12/2023/08:04:26

