Chuva alaga vários pontos da cidade de Novo Progresso

O município de Novo Progresso, na Região sudoeste do estado do Pará, teve chuva 110 milímetros somente nesta sexta-feira (28), segundo o INPE.

A chuva que começou a cair em diversos pontos de Novo Progresso no início desta sexta-feira, 28 de outubro de 2022, já estão causando estragos e dor de cabeça para os progressenses. Imagens recebidas pelo Jornal Folha do Progresso mostram diferentes pontos de alagamento pela cidade.

A avenida Brasil, principal via que liga a cidade aos bairros de Note/Sul, foi destruída pela enxurrada, o bairro pires de Lima e Jardim América registraram alagamento na tarde desta sexta-feira (28). Com o acúmulo de água, o trânsito na região ficou impedido. Veículos foram levados pela enxurrada.

Tom Alegria -3

No bairro Toma Alegria-3, imagens mostram o impacto das fortes chuvas. Uma parte do bairro ficou debaixo d’água durante a tarde. Veja:

Bairro Tom Alegria -3 tomado por enxurrada em Novo Progresso-PAhttps://t.co/InzGXgMmum pic.twitter.com/AVwXm9A7Pt — Jornal Folha do Progresso (@NpJornal) October 29, 2022

A Prefeitura de Novo Progresso, informou que esta com a equipe fazendo levantamento dos danos, e fará uma operação para recuperar os estragos, assim que o tempo permitir.

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/10/2022/07:05:53

