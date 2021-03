Objeto luminoso não identificado é visto no céu em cidades do Pará

(Foto:Reprodução) Um objeto luminoso não-identificado apareceu no céu e surpreendeu moradores de Belém e pelo menos quatro municípios do Pará hoje à noite.

Muitos registraram a passagem do feixe de luz pelo céu e compartilharam nas redes sociais, fazendo apostas do que poderia ser.

O objeto foi visto no início da noite na capital paraense e em Ananindeua, na região metropolitana. Registros também foram feitos em pelo menos três municípios do nordeste do Pará: Castanhal, Igarapé-Açu e Salinópolis.

Asteróide, cometa, estrela cadente e até Capitã Marvel foram algumas das sugestões dos internautas. Nas imagens é possível ver o risco de luz cortando o céu mais de uma vez em direções opostas. Em poucos segundos, desaparece.

Capitã Marvel em Belém?

Um objeto não identificado foi visto no céu da cidade nessa noite. Moradores de Castanhal também avistaram o rastro. Estão dizendo que é um asteroide, mas ainda não foi confirmado. pic.twitter.com/ttaO7Ik3rd

— Matheus Viggo (@matheusviggo) March 16, 2021

Tilt entrou em contato com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e aguarda informações sobre o fato.

Por:Luciana Cavalcante Colaboração para Tilt, em Belém 16/03/2021 21h52

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...