Obra de duplicação da av. Bernardo Sayão interdita trecho da avenida e muda itinerário de linhas de ônibus

Seis linhas que trafegam pela avenida Bernardo Sayão terão seus itinerários alterados provisoriamente, a partir desta sexta-feira (15).

Seis linhas que trafegam pela avenida Bernardo Sayão terão seus itinerários alterados provisoriamente, a partir desta sexta-feira (15), em função da obra de duplicação da avenida, em execução pela Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben). Para garantir o desenvolvimento dessa obra de grande importância que vai assegurar maior mobilidade à população, a avenida está interditada nos trechos entre as ruas dos Timbiras e dos Caripunas.

A interdição e sinalização com os cavaletes e cones necessários é de responsabilidade da empresa executora da obra. A interdição no trecho da avenida será mantido conforme a necessidade da equipe de obras.

Rotas alternativas

Neste primeiro momento, os agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estarão orientando e organizando o trânsito para garantir a segurança de condutores e pedestres na avenida Bernardo Sayão, nos cruzamentos com a rua dos Timbiras e rua dos Pariquis.

Com essa intervenção viária, a Semob recomenda aos condutores que evitem a área ou, se não for possível, que redobrem a atenção e diminuam a velocidade no trecho para evitar sinistros. Como desvio alternativo aos condutores, a Semob orienta, no sentido bairro-centro, acessar a rua dos Pariquis, travessa de Breves e rua Fernando Guilhon. No sentido centro-bairro, o condutor pode acessar a travessa de Breves, rua dos Pariquis ou rua dos Mundurucus, a destino.

Desvio de itinerários – Para garantir a fluidez e segurança viária de condutores e de moradores, a Semob determinou a mudança de itinerários das linhas que circulam no local. Nesta sexta-feira, 15, os agentes de transporte, dispostos nas ruas Fernando Guilhon e dos Caripunas, orientaram os motoristas de ônibus e seus passageiros quanto às mudanças de itinerários.

Confira as mudanças no itinerário das linhas de ônibus

Em função da realização da obra de duplicação da Av. Bernardo Sayão, a Semob determinou o desvio provisório dos itinerários das linhas de ônibus que operam no trecho interditado da via, da seguinte forma:

A linha Cremação – Estrada Nova, fará no sentido bairro – centro: Av. Bernardo Sayão, rua Eng. Fernando Guilhon, trav. Monte Alegre, rua dos Mundurucus, av. Bernardo Sayão, a destino.

A linha Cremação – Alcindo Cacela, fará no sentido centro – bairro: Av. Bernardo Sayão, rua dos Pariquis, trav. de Breves, rua Eng. Fernando Guilhon, av. Bernardo Sayão, a destino.

A linha Arsenal, fará no sentido bairro – centro: Av. Bernardo Sayão, rua dos Pariquis, rua de Breves, rua Eng. Fernando Guilhon, a destino. Já no sentido centro – bairro:Trav. Honório José dos Santos, rua Eng. Fernando Guilhon, trav. Monte Alegre, rua dos Mundurucus, av. Bernardo Sayão, a destino.

A linha Cipriano Santos – Presidente Vargas fará no sentido centro – bairro: av. Bernardo Sayão, rua Eng. Fernando Guilhon, trav. Monte Alegre, rua dos Mundurucus, a destino.

A linha Ceasa – Felipe Patroni fará no sentido bairro – centro: Rua Eng. Fernando Guilhon, trav. Monte Alegre, rua dos Mundurucus, av. Bernardo Sayão, a destino.

A linha Ceasa – Ver-o-Peso fará no sentido centro – bairro: Av. Bernardo Sayão, rua dos Pariquis, trav. de Breves, rua Eng. Fernando Guilhon, a destino.

