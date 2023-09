Preso serra grades, retira ar-condicionado e foge por vão da parede de delegacia no Pará

Kelson Machado Cruz é suspeito de arrombar casas e furtar filhotes de cães é preso em São Domingos do Araguaia (Reprodução/Redes sociais)

Kelson Machado Cruz fugiu, em menos de 48 horas, após cometer roubos e furtos em São Domingos do Araguaia, município localizado no sudeste paraense

Um homem identificado como Kelson Machado Cruz está sendo procurado por policiais civis e militares após fugir da delegacia onde estava preso, em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. Kelson foi preso no último dia 13, após ser apontado como autor de diversos roubos e furtos, porém conseguiu fugir do local, na manhã da sexta-feira (15). Segundo a Polícia Civil, o indivíduo escapou da unidade policial por volta das 6h, depois de serrar as grades da cela, retirar um aparelho de ar-condicionado e saiu pelo vão na parede. Com informações do site Correio de Carajás.

Segundo a Polícia Civil, o indivíduo escapou da unidade policial por volta das 6h, depois de serrar as grades da cela, retirar um aparelho de ar condicionado e saiu pelo vão na parede Segundo a Polícia Civil, o indivíduo escapou da unidade policial por volta das 6h, depois de serrar as grades da cela, retirar um aparelho de ar-condicionado e saiu pelo vão na parede (Reprodução)

Testemunhas informaram aos policiais que antes das 7h, o criminoso foi visto em fuga pelas ruas do bairro Novo São Domingos, onde fica localizada a delegacia. Ele também teria sido visto também pelos bairros Liberdade e Novo Planalto. Devido aos respectivos bairros terem grandes áreas de vegetação, há uma dificuldade na recaptura do indivíduo, que pode estar embrenhado no matagal.

Os órgãos de segurança reforçam que os moradores devem estar atentos e evitarem locais ermos, e tomando cuidado com objetos de valores. A Escola Municipal Amélia Porcedina Braga, localizada na rua Brasispanha, no bairro Liberdade, liberou os alunos mais cedo do que o habitual devido o criminoso provavelmente estar pelas áreas. “Por questão de segurança, nós solicitamos que os pais viessem buscar seus filhos antes do horário previsto, tudo por causa do clima que está tenso. As aulas no período da tarde também estão suspensas”, explicou Vanderson da Silva, funcionário da escola.

Crimes

Segundo as autoridades, ele estaria cometendo as ações criminosas de maneira violenta e vários moradores já teriam sido vítimas do suspeito. A ousadia era tanta que Kelson já teria roubado até filhotes de cachorros. A Polícia Militar informou que os crimes vinham sendo cometidos há quase um mês. Os agentes estavam investigando a situação no município e planejando uma ação para realizar a captura do assaltante.

Uma das vítimas relatou detalhes sobre como o criminoso teria agido com ela. Segundo a vítima, o homem teria chegado na casa onde ela mora pedindo água e aproveitou da generosidade da mulher para cometer o crime. No momento em que fui buscar a água, Kelson teria ido atrás e apontou um revólver na cabeça da mulher.

A reportagem solicitou atualização do caso às polícias Civil e Militar.

