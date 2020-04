Helder Barbalho anuncia que fará exame do novo coronavírus, após confirmar que diretor da Sespa é um dos casos da Covid-19 no Pará

Governador do Pará Helder Barbalho, durante coletiva de imprensa no Palácio do Governo, em Belém. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Helder e toda a equipe que teve contato contato com o paciente farão o exame.

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que vai fazer o exame para diagnóstico do novo coronavírus, nesta sexta-feira (10). A medida foi tomada após a confirmação de que o diretor de vigilância da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) é um dos casos da Covid-19 no Pará. Helder e toda a equipe que teve contato contato com o paciente farão o exame.

Durante entrevista coletiva, na quinta-feira (9), Helder falou ainda de um casos suspeito dentro da equipe. “Nosso diretor de vigilância da Sespa deu positivo. E o chefe da área financeira da secretaria está na UTI com todos os sintomas aguardando o resultado do exame”, revelou.

De acordo com o último boletim da Sespa, o Pará registra 168 pacientes confirmados com Sars-CoV-2 e sete óbitos, 166 casos suspeitos aguardam resultado do exame.

O Secretário de Saúde Pública do Pará, Alberto Beltrame, fez pedido a população do estado para que permaneça em casa principalmente nesse período em que a confirmação os casos dispararam.

“As previsões que haviam sido feitas estão se concretizando. Se nós pegarmos dados de uma semana atrás, nós só tínhamos 30 casos confirmados. Agora nós triplicamos esses números. Na sexta-feira (3) a gente alertou da possibilidade de ampliação geométrica do numero de casos. Conforme nos havíamos pensado, o número de casos dobrou de quinta-feira pra cá. Quanto mais tivermos casos, é maior a possibilidade de aparecimento de casos graves”, explicou.

Segundo o secretário, o resultado dessa circulação de pessoas pelas ruas fez com que o estado tivesse um crescimento de 50% de casos confirmados em apenas um dia. Ainda segundo Beltrame, se mais casos forem confirmados a probabilidade desses casos serem graves aumenta

“Temos passado aqui, diariamente, várias informações precisas e confiáveis, mas precisamos que a população entenda o período que estamos vivendo. Nós [Governo] podemos muita coisa, mas não podemos tudo. Precisamos da consciência da população, de se proteger e proteger o outro. Agora, fique em casa”.

Do G1 PA

