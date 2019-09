Odontóloga de Parauapebas é selecionada para integrar a maior escola de formação política do Brasil

(Foto:Reprodução)-A escola RenovaBR prepara lideranças de diferentes localidades do país que tem em consonância a crença de que política é lugar de gente comum, de honestidade, diálogo e dedicação.

A jovem Seanne Rodrigues, de Parauapebas, foi uma das classificadas no processo de seleção RenovaBR Cidades projeto criado pelo empresário Eduardo Mufarej e que tem apoio de personalidades de peso, como o apresentador Luciano Huck. O programa capacitou e ajudou a eleger 16 novos parlamentares nas eleições de 2018, sendo 1 senador, 9 deputados federais e 6 deputados estaduais.

Entre os eleitos está Joênia Wapichana, a primeira deputada federal indígena do Brasil. Seanne Rodrigues é odontóloga pela Universidade Federal de Alfenas-MG, especialista em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e estuda inteligência artificial aplicada à saúde pública.

A escola RenovaBR prepara lideranças de diferentes localidades do país que tem em consonância a crença de que política é lugar de gente comum, de honestidade, diálogo e dedicação. Foram exatamente 31.359 inscritos no processo de seleção, sendo que apenas 1.411 pessoas, de 455 cidades, foram selecionadas para esta edição. O processo contou com várias etapas: análise de currículo, teste de raciocínio lógico, teste de conhecimentos gerais, envio de vídeos, entrevistas e banca de avaliação. Além disso, a jovem parauapebense integra o time da representatividade feminina, onde 31% dos aprovados são mulheres. Por ter sido aprovada, Seanne Rodrigues está recebendo formação e capacitação com os melhores profissionais do país.

“Entendo que o tripé saúde, tecnologia e política é de vital importância para o desenvolvimento de políticas públicas realmente eficientes”, afirmou a jovem dentista. Ela garante que participar desse novo time do RenovaBR tem sido uma experiência muito enriquecedora, pois a única forma de ver as coisas mudarem para melhor é através da política, e reforça que qualquer pessoa que pense em entrar na vida pública, seja para exercer um mandato eletivo ou assumir um cargo técnico, precisa estudar e se qualificar, pois o Brasil precisa crescer de forma ordenada, justa, sustentável e inclusiva.

Por:Portal Pará News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...