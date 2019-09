Novos ataques de onça são registrados em Bragança

Há mais de duas semanas que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) acompanha constantes ataques de uma onça pintada contra animais da região do Montenegro, em Bragança, nordeste do Estado.(Foto: Daiane Santos/ Semma)

Na semana passada, o felino atacou e devorou um gado nas matas da comunidade do Almoço. Os técnicos e fiscais da Semma foram até o local e identificaram as pegadas do animal, confirmando se tratar de uma onça pintada com cerca de 150kg.

segunda-feira, o animal voltou a atacar. Desta vez, nas matas da comunidade do Mocajuba, região afastada do centro da cidade. As vítimas foram dois gados de uma fazenda da localidade. A equipe da Semma voltou ao local e novamente identificou as pegadas como sendo do mesmo felino.

Uma nota divulgada pela Prefeitura de Bragança, em uma rede social, no início da tarde de ontem, esclarece sobre as medidas que a Semma está tomando para que sejam evitados novos ataques. “Acionamos o Ibama, em Belém, e os técnicos da instituição estão se deslocando para Bragança. A previsão é que eles cheguem na cidade até a próxima sexta-feira (27) para ajudar na prevenção dos ataques”, afirmou o fiscal da Semma, Kiko Andrade.

“Eles estarão equipados para a captura, contando com dardos com tranquilizantes e jaula para o transporte do animal. O Ibama de Belém também acionou o Ibama de Goiás para que, se necessário, as duas equipes trabalhem em parceria”, acrescentou o fiscal da Semma. “ Trata-se de um animal símbolo da fauna brasileira e que está na lista dos animais em extinção. Por isso, deve ser tratado com o cuidado que merece”, finaliza a nota da Prefeitura.

