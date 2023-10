Oeiras do Pará (PA) recebe solução inovadora do Banco24Horas para garantir o acesso da população local aos serviços financeiros

(Foto>Reprodução) – Moradores que esperavam 60 dias para realizar saques em agência barco agora contam com dispositivo que permite saque e extrato direto no caixa de estabelecimento comercial

Pará, 26 de outubro de 2023 – Existem cidades que possuem pouco ou nenhum acesso aos serviços financeiros, como é o caso de Oeiras do Pará, município localizado no nordeste do estado do Pará. Com o objetivo de levar autonomia e inclusão financeira para todos, o Banco24Horas, que está presente na vida de 153 milhões de brasileiros, possui um ecossistema diferentes formatos para atender as necessidades específicas de cada região do Brasil. Em agosto deste ano, o Atmo do Banco24Horas chegou em Oeiras e tem expandido o acesso aos serviços financeiros por lá.

Oeiras do Pará (PA) é um município com uma população de cerca de 30 mil habitantes. Para utilizar serviços financeiros, toda a população conta com uma pequena agência bancária, além da visita, a cada 60 dias, de uma agência barco que fica por 2 dias na cidade.

Cledson Pereira é comerciante em Oeiras do Pará e explicou que utilizar serviços bancários na cidade sempre foi um desafio. “Nós temos muita dificuldade com serviços da rede bancária aqui, pois depois que fechou a casa lotérica, só restou uma pequena agência para atender toda a população. Essa é uma situação que impacta e atrapalha as pessoas e o comércio local”, explicou.

Buscando uma solução que trouxesse mais facilidade para a gestão financeira, o comerciante instalou em seu estabelecimento o dispositivo portátil do Banco24Horas com POS multibiométrico, que possibilita o saque e a realização de consultas de saldo diretamente nos caixas dos comércios, com segurança e eficiência. “Está sendo uma grande novidade na cidade. As pessoas ficam felizes por terem acesso aos saques e outras movimentações, pois antes a gente tinha dificuldade para conseguir acessar o básico,” contou. Na farmácia do Cledson, 15 dias depois da instalação já tinham sido realizadas 65 transações.

A solução do Banco24Horas, além de facilitar o acesso das pessoas aos serviços disponíveis aos clientes de mais de 150 instituições e movimentar o dinheiro regionalmente, também impulsiona as vendas do varejo. “A gente está agregando os serviços para a população, o que beneficia até a própria loja. Tem pessoas de fora que chegam aqui na cidade e vêm até o meu comércio para usar o Banco24Horas. Por ser um lugar pequeno, a gente conhece cada um e pessoas que antes não frequentavam a loja passaram a frequentar por conta do serviço.”

Rodrigo Maranini, coordenador de distribuição e trade marketing do Banco24Horas, explica os desafios para a implantação da inovação na cidade. “Um dos grandes desafios que tínhamos para a instalação era a conectividade. Para superar essa barreira, utilizamos a experiência e eficiência do grupo TecBan, que por meio da sua operadora de telecomunicações gerou conexão do Atmo à internet e assim conseguimos fazer com que o dispositivo tenha 99% de disponibilidade”.

Hoje, o Banco24Horas está presente em mais de 1,1 municípios brasileiros, com mais de 24 mil dispositivos, dentre eles, 485 Atmos, distribuídos em todas as regiões do País.

“Eu fico feliz e orgulhoso porque estou fazendo uma prestação de serviço para a minha comunidade. Com esse equipamento eu consigo facilitar para o cliente que vem até a loja comprar um produto e agora sabe que também pode utilizar o serviço financeiro. E ainda aumento a movimentação da clientela por aqui”, conclui Cledson.

Em Oeiras do Pará o Banco24Horas pode ser encontrado no seguinte endereço:

Farmácia Popular – Av. 15 de novembro, N° 525 – Centro.

Sobre o Banco24Horas

O Banco24Horas é um ecossistema de inclusão financeira presente na vida de mais de 153 milhões de brasileiros. Possui diferentes formatos, como o caixa eletrônico, totem e o Atmo, um dispositivo compacto e multibiométrico que que possibilita o saque diretamente no caixa dos estabelecimentos comerciais, além da facilidade de outros serviços, como consulta de saldo. Há também a solução móvel (caminhão e container), o Espaço Banco24Horas (salas próprias de autoatendimento multibanco com funcionamento 24 horas), o Banco24Horas em agências e soluções business to business, focadas em gerar valor para os mercados varejista e publicitário com os respectivos produtos +Varejo Banco24Horas e Mídia Banco24Horas.

É um hub de serviços com a oferta de múltiplas soluções em um único ponto de conveniência inserido na jornada do brasileiro e que há mais de 40 anos movimenta a economia local, garantindo acesso a serviços financeiros e não financeiros, maximizando a experiência do cliente com a disponibilização de mais de 90 serviços com a possibilidade de acesso através de diferentes modalidades. É um ponto de relacionamento entre instituições e a população, sendo referência como modelo de eficiência e segurança no mundo inteiro. Com 1,7 bilhão de transações realizadas anualmente, agrega praticidade e autonomia para a rotina das pessoas, é a maior rede independente de autoatendimento do mundo em volume de saques e conta com mais de 24 mil dispositivos em mais de 17 mil estabelecimentos distribuídos em mais de 1,1 mil municípios.

É um dos principais produtos da TecBan, empresa que integra o físico e o digital com soluções que tornam o ecossistema econômico do País mais eficiente. A companhia possui um portfólio com 22 soluções, divididas em quatro unidades de negócio que expandem o seu modelo de eficiência e economia compartilhada para além do setor financeiro.

