Ferrogrão não mata a BR-163,diz Amazonense em audiência pública no Senado

Ferrogrão não mata a BR-163, diz Flávio Acatauassú em audiência pública no Senado

Presidente de associação portuária da Bacia do Amazonas defende sinergia entre modais e uso da rodovia por pequenos produtores

O presidente da Amport (Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica), Flávio Acatauassú, afirmou nesta 4ª feira (30.ago.2023) que a instalação da Ferrogrão, estrada de ferro que pretende ligar as cidades de Sinop (MT) e Miritituba (PA) para escoamento de grãos em portos na região Norte, não impede o desenvolvimento da BR-163. A rodovia faz o mesmo trajeto do projeto ferroviário.

O projeto da linha férrea tem sido bombardeado em diversas frentes, tanto ambientais quanto logísticas. Uma das críticas é que uma duplicação da rodovia seria mais eficiente para a escoar a produção agrícola a um custo muito inferior ao da ferrovia. Contudo, Acatauassú defende que os projetos podem ser sinérgicos, com os pequenos produtores utilizando a rodovia, enquanto a Ferrogrão absorve os maiores volumes.

Em audiência pública no Senado, Acatauassú afirmou que os portos da região Norte possuem uma capacidade instalada de 58 milhões de toneladas e já existem projetos para expandir essa capacidade em mais 42 milhões de toneladas dentro dos próximos 15 anos.

Por outro lado, a capacidade operacional de transporte pela BR-163 é de 20 milhões de toneladas e não consegue absorver toda vazão dos terminais portuários. Diante desse crescimento projetado nos portos, a ferrovia viria para absorver essa demanda que a rodovia já não é capaz de suprir.

O presidente da Amport também explicou que os pequenos produtores rurais vão continuar utilizando o modal rodoviário porque a Ferrogrão não terá tantos pontos de parada para recolher a carga. Dessa forma, a BR-163 continuaria com um papel importante no transporte de grãos devido a sua capilaridade maior.

“Vai ser implantada a ferrovia e vai ter carga para a rodovia. Não esqueçam dos pequenos produtores, que não tem grande volume de carga e que vão ter que continuar acessando os portos pela rodovia. Eles não vão ter acesso à ferrovia porque ela não vai ter tantos pontos de parada”, declarou Acatauassú.

Fonte: Poder 360/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2023/07:48:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...