Oficinas lúdicas, com mães e bebês, marcam a passagem de Natal na Maternidade de Barcarena

Dayane Pinheiro, 28 anos, é mãe do pequeno Enzo Luís. Ela foi uma das que vivenciou experiências especiais e acolhedoras com as oficinas de panetone e confecção de enfeites, em formato de anjos de Natal, no Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB).

Moradora de Abaetetuba, é a primeira vez que ela vai passar o Natal longe da família, para acompanhar o filho que nasceu extremo prematuro, no HMIB. Com apenas 27 semanas, o pequeno Enzo precisa de cuidados intensivos para vencer a prematuridade e ter alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Para Dayane, as oficinas e ações natalinas, desenvolvidas ao longo da semana, trouxeram alento e acolhimento para superar dias de luta, e serviram como uma via de escape social, descontração e relaxamento.

“É muito difícil estar longe de casa e dos meus filhos neste momento, e o que me traz conforto é acompanhar, diariamente, o Enzo e a recuperação dele”, disse a mãe, emocionada. “As ações de Natal nos fazem sentir mais leves. O tempo passa e compartilhar esses momentos torna tudo menos difícil ou doloroso, e trocamos sorrisos com outras mães”, acrescentou.

De acordo com Heloisa Santos, terapeuta ocupacional da unidade, a ideia foi trazer para o ambiente hospitalar a simbologia do Natal, proporcionando um momento festivo, com enfeites natalinos e panetones decorados, para as mães que não poderão estar junto da família.

“A ação também veio para minimizar os aspectos negativos da hospitalização. A ideia é que elas confeccionassem os anjos em papel dourado, com a utilização de materiais de papelaria, para depois colocarem na nossa árvore de Natal. A produção de panetone é também uma forma de elas prepararem algo para decorar a ceia de natal”, explicou Heloísa Santos, terapeuta ocupacional do HMIB.

Bebês recebem gorros de Natal

Ainda com o objetivo de humanizar o atendimento e permitir que os pais possam ter um contato mais próximo com seus filhos, a equipe de assistência do HMIB vestiu os bebês das unidades de internação com gorrinhos do Papai Noel.

Todos os bebês internados, tanto na UTI quanto da Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), receberam os presentes de natal e fizeram fotos que serão penduradas em um Àrvore de Natal personalizada.

“ As fotos dos bebês farão parte da decoração da nossa Árvore de Natal, junto com recados feitos pelos profissionais. Com isso, aproximamos ainda mais as mães das nossas equipes, e elas se sentem ainda mais participantes do cuidado dos filhos”, afirma Heloísa.

“ Elas podem ainda deixar recados de Natal para os profissionais de saúde que mais se familiarizam. Após a passagem do Natal, as fotos dos bebês serão dadas com um presente para as mães. No futuro, o registro do primeiro natal deles será lembrado com alegria”, complementa.

Todas as ações natalinas possibilitam a quebra de uma rotina hospitalar para as mães , que geralmente envolve estresse, ansiedade e medo. Elas podem utilizar o tempo ocioso para criar e serem participantes do cuidado do filho.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Ação especial de Natal para profissionais

O HMIB, unidade do Governo do Pará, gerenciada pela Pró-Saúde, promoveu ainda, uma missa de ação de graças pelo natal para usuários e colaboradores, em parceria com a Paróquia São Francisco Xavier, de Barcarena.

A ação contou ainda com a apresentação do coral Amor de Mãe, organizado pelo setor de Serviço Social do HMIB, e composto pela as acompanhantes de bebês. A colaboradora Marinelza Guimarães, assistente social e responsável pelo coral da Unidade, comentou a alegria de participar do evento.

“Mesmo com poucos ensaios conseguimos apresentar um lindo coral e alcançar nosso objetivo que era emocionar as pessoas, usuários, pacientes e profissionais. As mães puderam compartilhar suas histórias e foi muito gratificante oportunizar esse momento de acolhimento e humanização e celebrar essa data especial com todos”, disse.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan é uma unidade do Governo do Pará, gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde desde 2018. O HMIB está localizado a 114 km distante da capital Belém e realiza atendimentos de média e alta complexidade gratuitos, com atendimento 100% gratuito por meio do Sistema único de Saúde (SUS).

No último mês de agosto, o Materno Infantil se tornou o primeiro hospital da região do Baixo Tocantins a receber o selo Amigo da Criança, concedido pela Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e OMS (Organização Mundial da Saúde), aos hospitais que realizam o cumprimento dos dez passos para o sucesso do aleitamento materno.