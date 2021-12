Às vésperas do Natal, “Menino Jesus” visita o Hospital Regional do Sudeste do Pará

Uma visita inesperada surpreendeu os pacientes internados no Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, nesta quinta-feira (23): o “Menino Jesus” esteve presente na encenação teatral do “Presépio Vivo”.

Com túnicas coloridas, os colaboradores do HRSP que representaram Maria e José, percorreram as unidades de internação, levando mensagens de afeto, amor ao próximo e de solidariedade, visando tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor, diminuindo a ansiedade dos usuários.

Promovida pela comissão de humanização e Pastoral da Saúde da unidade, a iniciativa contou com músicas natalinas, e a participação do padre Fabrício Rodrigues, da Diocese de Marabá, que abençoou os usuários da instituição.

Segundo Flavia Fernandes, analista de Humanização, o presépio é um dos ícones mais importantes do Natal, pois representa o nascimento de Jesus, que é amor, esperança, compaixão e solidariedade.

“Com o Presépio Vivo, buscamos levar um momento de fé e de esperança de que dias melhores virão para os nossos pacientes. Essa é uma das diversas ações de humanização realizadas na unidade que visa oferecer um ambiente hospitalar mais acolhedor aos nossos usuários”, explicou.

Para Lívia Gabrielle, jovem aprendiz no HRSP, a iniciativa foi um momento muito gratificante para todos os pacientes e colaboradores, pois proporcionou o encontro com o verdadeiro significado do Natal.

“O Natal é um dos períodos do ano que gostamos de estar com os nossos familiares. Muitos dos pacientes aqui no HRSP, devido a sua enfermidade, esse ano vão estar longe de casa. O presépio trouxe um pouco desse espírito natalino”, ressaltou.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é referência para mais de um milhão de pessoas de 22 municípios da região. A unidade, que pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Por:Ederson Oliveira /ASCOM HRSP

