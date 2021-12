Em Belém polícia prende três de facção; juízes do tribunal do crime e um morre em tiroteio

– Polícia prende três “juízes” do tribunal do crime e um morre em tiroteio

Três “juízes” do Tribunal do Crime no Pará foram presos pela Polícia Civil, nesta sexta-feira, 24. Eles são acusados de envolvimento no julgamento sumário e execução com característica medieval – decapitação – do usuário de drogas Marcos Lourran Aquino dos Santos.

Um quarto envolvido na sessão de crueldade, conhecido apenas por “Tio Conan”, durante a diligência policial para capturá-lo, enfrentou os agentes, trocando tiros, e levou a pior, morrendo ao dar entrada na UPA da Marambaia. O IML levou o corpo para autópsia e posterior entrega à família para sepultamento.

De acordo com informações da Polícia Civil, Yuri Jhonatas dos Passos Sarmento, de 25 anos, um dos presos, confessou o crime, entregando os demais comparsas. Os outro dois presos, Eduardo Henrique Serrão Penich, de 21 anos, e Ruan Rubens Conceição Prestes, de 18, também integram o Tribunal do Crime.

Com ficha policial e processo por tráfico de drogas no estado de Santa Catarina, Yuri Sarmento foi quem mais deu trabalho à polícia na hora da prisão. Ele andava por uma rua do bairro Cabanagem – mesma região onde Marcos Lourran foi brutalmente assassinado -, na manhã desta sexta-feira, quando avistou uma viatura da Polícia Militar.

Ele passou a correr pelas ruas, com a PM atrás. Invadiu quintais e tentou escapar, mas não obteve sucesso. Cercado e sob a mira de armas, rendeu-se e logo indicou onde os outros parceiros de crime se encontravam. Antes da deduragem, abriu o bico e disse ter participado do “julgamento” de Marcos.

O sargento Carlos Silva, da PM, que comandou a diligência, foi quem apresentou os três bandidos na Seccional da Marambaia. Eles vão responder por homicídio qualificado por motivo torpe, segundo o delegado Ronaldo Hélio. Ele pediu que a prisão em flagrante do trio seja convertida em preventiva. Uma arma de calibre 44 foi apreendida com os assassinos de Marcos Lourran.

