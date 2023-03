Oi Fibra alcança 4,2 milhões de acessos em 2022

Fachada da sede da Oi no Rio de Janeiro (Foto – Marcos Pinto) – Companhia expandiu em 14,6% o número de acessos, com mais de meio milhão de clientes de banda larga em fibra ótica adicionais no ano

Rio de Janeiro, 01 de março de 2023 – A Oi fechou o ano de 2022 com 4,23 milhões de acessos em banda larga por fibra ótica em todo o País. Durante o ano passado, foram conectados 540 mil novos acessos, o que representa um crescimento de 14,6% frente a 2021. Considerando a tecnologia fibra, os acessos de Oi Fibra representam 25,3% do market share nas cidades onde atua com fibra, o que evidencia o resultado positivo da estratégia da companhia de investir na expansão dos serviços digitais e de conexão por fibra ótica.

A Oi Fibra está em 293 cidades brasileiras, segundo dados de dezembro. Durante o ano passado, a banda larga por fibra ótica da Oi foi ativada em 87 cidades, o que representa um crescimento de 42% frente a 2021. A Oi é líder em acessos em fibra em 84 cidades brasileiras.

“Os resultados obtidos pela Oi Fibra vêm nos deixando confiantes com relação à estratégia adotada pela companhia de focar nesse serviço. Desde o seu lançamento, temos expandido rapidamente na disponibilidade da fibra em todo o país, no número do clientes e no aumento da velocidade média de conexão e em 2022 avançamos ainda mais nesses três fatores. Tudo isso evidencia que a Oi Fibra está bem posicionada no mercado, alinhando a melhor experiência de internet nas cidades onde estamos presentes”, afirma o vice-presidente de Consumidor e Empresarial da Oi, Rogerio Takayanagi.

A performance da Oi se destaca também na participação da empresa na evolução de novos acessos no mercado de internet por fibra ótica. Ao longo de 2022, a Oi Fibra deteve 29,9% do market share das novas adições em todo o país, considerando apenas os grandes provedores, segundo classificação da Anatel. Desconsiderando o mercado do estado de São Paulo, esse percentual sobe para 45,1%.

O maior destaque vai para as regiões Centro Oeste e Sul, onde o crescimento da Oi Fibra superou inclusive o percentual de crescimento do mercado. No Centro Oeste, a Oi Fibra cresceu 19,2%, acima dos 17,2% do mercado total da região. Na região Sul, o crescimento da Oi Fibra foi de 21,1%, contra 19,6% do crescimento total do mercado.

Os dados do balanço de 2022, com base nos dados da Anatel de dezembro, mostram ainda o avanço da Oi na sua estratégia de liderança no mercado de fibra ótica, já que a empresa fechou o ano de 2022 líder em acessos em banda larga de fibra ótica em 15 estados, incluindo o DF. Segundo o relatório, a Oi Fibra tem 59,7% do mercado de banda larga no Acre, 37,5% no Amazonas, na Bahia com 17,6%, Distrito Federal (41,8%), Goiás (27,3%), Maranhão (22,4%), Mato Grosso do Sul (28,1%), Mato Grosso (19,7%), Pará (25,5%), Paraná (21,4%), Rio de Janeiro (37,4%), Rondônia (39,4%), Roraima (64,8%), Rio Grande do Sul (19,0%) e Tocantins (23,8%).

Oi Fibra também avançou em relação à velocidade da conexão por fibra, apresentando em 2022 o maior crescimento na velocidade média, entre as prestadoras de grande porte. A Oi Fibra cresceu 42,3% na velocidade média, bem acima do crescimento de 26,7% da segunda colocada e de 26,2% da terceira colocada.

Oi Fibra – A Oi Fibra é o que há de mais moderno em termos de banda larga de ultra velocidade utilizando a tecnologia FTTH (Fiber To The Home), em que a fibra chega até o modem, dentro da casa ou empresa do cliente. Com a fibra ótica da Oi, os clientes podem navegar na internet com muito mais velocidade, jogar online, assistir a vídeos em alta resolução, trocar documentos e arquivos, além de ter estabilidade para conectar vários dispositivos ao mesmo tempo.

Oi Fibra X – A Oi oferece ainda um portfólio de serviços de conectividade com Oi Fibra X, para garantir a melhor experiência da Oi Fibra em todos os cantinhos da casa, com soluções adequadas a residências a partir de 76m² até 300m². A quantidade ideal de pontos adicionais Wi-Fi é instalada para permitir que o cliente tenha internet rápida e estável até nos cômodos mais afastados, para uso de streaming, games, celular, notebook, trabalho e lazer. Além disso, ele conta com um serviço de monitoramento proativo de rede, sendo possível identificar eventuais falhas antes mesmo que o cliente perceba.

