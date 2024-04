Trabalhador tenta resgatar colega que caiu em silo de soja e ambos morrem soterrados em Santa Catarina

Jovens morrem em acidente em silo de SC — Foto: Reprodução/Redes Sociais/NSC

Vítimas tinham 21 e 23 anos caíram na estrutura enquanto trabalhavam. Caso aconteceu em Monte Castelo.

Dois jovens morreram soterrados em um silo de grãos em Monte Castelo, no Norte de Santa Catarina, na segunda-feira (8). Eles foram identificados como Lucas Antônio Djubanski e Gabriel Pereira dos Santos, de 21 e 23 anos, e teriam caído na estrutura enquanto trabalhavam, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar.

O silo onde as vítimas caíram tem cerca de oito metros. Eles foram retirados do local após uma operação que durou horas.

Testemunhas que estavam no local disseram aos bombeiros que um dos jovens subiu até o topo do silo para tentar desobstruir os grãos e acabou caindo no interior. Em seguida, o outro homem entrou para socorrer o primeiro, mas também foi soterrado.

A Polícia Civil vai investigar o caso. As informações iniciais são de que as vítimas não tinham cordas de proteção presas ao cinto quando ocorreu o acidente.

Para retirar os corpos dos jovens, foi necessário abrir a estrutura de metal por baixo e usar uma carreta. A Polícia Civil foi acionada.

