Lula afirma que Brasil deve ajudar a financiar gasoduto na Argentina

E, se há interesse dos empresários e há interesse do governo e temos um banco de desenvolvimento para isso, vamos criar as condições para fazer o financiamento que pudermos fazer para ajudar o gasoduto argentino”, disse Lula.

“Tenho certeza de que os empresários brasileiros têm interesse no gasoduto. Certamente, os empresários brasileiros têm interesse nos fertilizantes que a Argentina tem. Tenho certeza de que os empresários brasileiros têm interesse no conhecimento científico e tecnológico da Argentina.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou, nesta segunda-feira (23/1), o interesse em resgatar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o financiamento do gasoduto argentino. A declaração foi feita depois de encontro com o presidente argentino Alberto Fernández.

