Andressa Urach revela que gravou cenas de sexo com três homens: ‘Estou acabada’

A criadora de conteúdo adulto compartilhou os bastidores da filmagem em seu Instagram.

Na última segunda-feira (22), Andressa Urach, aos 36 anos, revelou que estava gravando cenas de sexo com três homens pela primeira vez. De maneira ousada, a ex-Miss Bumbum utilizou os Stories do Instagram para compartilhar uma prévia dos bastidores e revelar como foi sua experiência com o “gang bang”.

Andressa gravou com os atores Ton Fernandes, Igor Gomes e Lucas Matheus, que também produzem conteúdo adulto para a internet.

“Melhor experiência já vivida em toda a minha vida”, declarou Andressa sobre as cenas picantes que protagonizou com os atores.

Em seus relatos após a gravação, a atriz compartilhou com suas seguidoras a exaustão pós-cena. “Meninas, eu estou sem voz. Estou acabada. Mas eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa como a que foi hoje. Se você nunca viveu uma experiência assim, você precisa. Caraca, que sensacional! Sério, surreal”, disse a influenciadora.”Vocês não têm noção. É a coisa mais gostosa, deliciosa, maravilhosa da face da Terra. Nunca tinha feito um gang, é a primeira vez. É uma experiência assim de êxtase, é muito prazer, olha, uau! Sério, é surreal. É uma sensação que nunca tinha sentido. Nossa, e uns gatos, vocês viram! Que gatos! Estou sem palavras”, completou.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2024/10:28:49

