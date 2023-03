Olimpíada Paraense de Neurociências recebe inscrições de alunos até sábado, 11; saiba como participar

Olimpíada Paraense de Neurociências ocorre nos dias 2 e 9 de abril. — Foto: Getty Images

Estudantes de 14 a 19 anos podem se inscrever, desde que não apresentem entrada em instituições de ensino superior.

Para incentivar jovens de 14 a 19 anos a estudar sobre a temática, a Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento da Universidade Federal do Pará (UFPA) realizará a 6° Edição da Olimpíada Paraense de Neurociências nos dias 2 e 9 de abril. As inscrições são gratuitas e estão abertas até sábado (11).

A Neurociência é uma área multidisciplinar que tem o objetivo de entender o cérebro e as suas alterações em várias doenças. Para isso, usa uma imensa quantidade de abordagens que vão do uso de métodos moleculares, até o estabelecimento de modelos computacionais.

Inscrições

A inscrição é gratuita e pode ser realizada até de março. Serão aceitos estudantes dos 14 aos 19 anos, desde que não apresentem entrada em instituições de ensino superior.

Para se inscrever, o participante, responsável ou o diretor da instituição de ensino deve preencher o formulário com as informações do estudante e realizar o cadastro no Portal do Candidato, no Comitê “Belém (PA)”.

Olimpíadas

O OPNeuro é a etapa regional da Olimpíada de Neurociências, uma iniciativa internacional da Dana Alliance for Brain Initiatives, que também conta com uma etapa nacional e outra etapa internacional.

Nesta edição, as provas da olimpíada serão realizadas de maneira virtual, com uma prova de 60 questões discursivas e objetivas na primeira etapa e um Neuro Quiz na segunda etapa, com 10 perguntas de resposta oral e tempo cronometrado.

A etapa regional terá seis classificados, sendo três em ampla concorrência e três para candidatos de escola pública.

“Nós acreditamos que o contato desses jovens com a olimpíada seja essencial para despertar vocações acadêmicas e profissionais em uma área que talvez nunca tenha sido apresentada ao aluno. A OPNeuro é uma oportunidade valiosa de apresentá-los não somente ao espaço universitário”, destacou a coordenadora do OPNeuro, Luana Carvalho Martins.

Preparação

De acordo com a organização, o principal desafio observado entre os candidatos é o contato inicial referente aos conteúdos apresentados sobre Neurociência.

Para superar esse obstáculo, a organização oferece materiais didáticos, videoaulas e exercícios para treino, de maneira gratuita, no Portal do Candidato. São ofertados, ainda, 10 dias de aulas teórico práticas presenciais, de 20 a 30 de março, no Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, campus Guamá, no período vespertino. As aulas são opcionais, mas servem de preparação gratuita para a olimpíada.

Os candidatos aprovados para a 2ª etapa do VI OPNeuro receberão certificado de participação emitido pela Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento, enquanto os candidatos que obtiverem a quantidade de acertos superior à metade ganharão certificados de menção honrosa.

Os seis selecionados para a etapa nacional recebem certificados de campeão regional em nome do aluno e da escola em que o aluno estuda.

Já os classificados na etapa nacional terão viagem e hospedagem custeadas pelo Comitê Nacional da Olimpíada de Neurociências para a cidade que sediará a competição internacional. Não será realizado reembolso de gastos extras feitos pelo competidor.

Por:Jornal Folha do Progresso em 10/03/2023/18:11:11 com informações do g1 Pará — Belém

