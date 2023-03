Criança pedia para ficar no lugar da mãe no sequestro de 17 h dentro de carro em Belém, diz avô

Criança é libertada de assalto com reféns em Belém. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Mulher estava com faca apontada contra o pescoço o tempo inteiro dentro do carro. Ela chegou a ser ferida ao proteger os filhos, prestou depoimentos à polícia e recebeu atendimentos. Sequestrador passou por cirurgia e tem quadro grave.

Uma das três crianças, feita refém dentro de um carro de aplicativo em Belém, chegou a pedir para ficar no lugar da mãe no sequestro que durou 17h.

Segundo relatos de familiares das vítimas, Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos, o sequestrador, o tempo todo agia com agressividade e, armado com uma faca, ameaçava a mulher, que tinha acabado de sair do shopping com os filhos. Já a família do homem alega que estava em surto psiquiátrico.

“Ele (o garoto) pedia pro sequestrador pra ele ficar no lugar da mãe dele, e o sequestrador falava: ‘tu é muito enjoado, tu ‘tá’ muito grandinho pro meu gosto'”, afirma, o avô das crianças, Manoel Pristes.

Ele disse ainda que, apesar da família evitar tocar no assunto, depois de tudo, as crianças já compreendem que o perigo já passou.

Para proteger os filhos, Ana Júlia Souza Brito, de 26 anos, saiu com um ferimento leva para evitar que a faca chegasse próximo das crianças.

Ela prestou três horas de depoimentos à polícia, na Delegacia da Marambaia e narrou ameaças e constrangimentos que viveu com os três filhos dentro do carro de aplicativo, invadido pelo sequestrador. Os quatro voltavam com bolo e pizza para casa.

De acordo com o delegado Adriano Izídio, a mãe confirmou que o sequestrador pedia para os filhos o chamarem de tio. “Ele ainda defecou dentro do carro, durante a madrugada, e se alimentava com a mão suja, oferecendo o alimento para ela”.

“O tempo todo ameaçada, ela disse que chegou a pensar em fazer algo enquanto ele cochilava, mas ele sempre dizia que iria lesioná-la caso tentasse algo. Ela relata também que ainda tentava acalmar ele durante o sequestro”, explica o delegado.

O delegado informa que a vítima não conseguiu identificar se o sequestrador estava mesmo dentro de um surto.

Assim que se rendeu, ele feriu o próprio pescoço e precisou passar uma cirurgia. O estado de saúde dele é grave, mas estável.

“Acredito que quando ele ser feriu, estava exausto, foi um golpe muito abrupto. Mas ele já foi submetido à cirurgia, recebeu os cuidados médicos no Hospital Metropolitano, e agora fica à disposição da Justiça, sob custódia do sistema carcerário”.

Um inquérito policial apura o caso. Até esta sexta-feira (10), a polícia afirma que ainda não há laudo sobre a saúde mental do sequestrador.

A família dele diz que enfrentava dificuldades para ajudá-lo e a conseguir acompanhamento psiquiátrico.

Por:Jornal Folha do Progresso em 10/03/2023

