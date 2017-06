Onça é pega em galinheiro após matar 41 galinhas no interior

Foto Reprodução / Rede Globo – Uma onça-parda foi apreendida pela Polícia Ambiental depois de invadir um galinheiro e matar 41 galinhas, nesta terça-feira (6) em Duartina, interior de São Paulo. Ela foi levada para exames em um zoológico, mas será solta de volta à natureza.

O dono das aves, Célio Biaggi, morador de uma chácara na periferia da cidade, deparou-se com o felino quando foi ao local para alimentar as aves. Segundo ele, a onça estava rodeada de galinhas mortas, algumas com a cabeça arrancada. Assustado, ele pediu ajuda à Polícia Militar.

Uma equipe da Polícia Ambiental, com apoio de veterinários do zoológico de Bauru, usou dardos com tranquilizante para capturar a onça. Segundo a polícia, o galinheiro estava fechado e a onça provavelmente estava em busca de comida. O felino escalou o teto do galinheiro, mas a cobertura de plástico não resistiu ao seu peso – cerca de 25 quilos.

A onça, uma fêmea ainda jovem, atacou as galinhas porque está em fase de desenvolver as técnicas de caça de suas presas. Levada ao zoo, ela passou por exames e será solta em área de mata da região, onde vivem exemplares da mesma espécie.

Por Veja São Paulo

