Ônibus cai em rio em Mato Grosso e bombeiros resgatam cinco vítimas

O Corpo de Bombeiros resgatou, hoje, cinco passageiros de um ônibus que caiu em um rio, no município de Pontes e Lacerda (440 quilômetros de Cuiabá).

No total, 12 passageiros estavam no veículo, que trafegava na MT-473, conhecida como estrada do Matão.

O motorista informou que seguia pela rodovia estadual, quando ao cruzar a Ponte dos Cágados tentou desviar de uma carreta que vinha no sentido oposto. Ao tentar evitar a colisão frontal, o condutor acabou perdendo o controle da direção e o veículo caiu no rio.

Os bombeiros retiraram cinco passageiros, que foram encaminhados para o hospital Vale do Guaporé, mas seus estados de saúde não foram divulgados. As vítimas são três mulheres, de 53, 48 e 46 anos, um homem de 25 e uma adolescente de 12. Os demais passageiros não necessitaram de atendimento, pois tiveram apenas escoriações leves.

O ônibus fazia linha para a zona rural de Pontes e Lacerda e o acidente aconteceu a cerca de 17 quilômetros do centro do município. As causas passam a ser apuradas.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...