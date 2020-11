Coronel Pantoja, condenado pelo Massacre de Eldorado dos Carajás, morre em Belém

Coronel Mário Colares Pantoja foi condenado pelo Massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará — Foto: Cristino Martins/ O Liberal

No Massacre, 19 trabalhadores sem terra foram assassinados em 1996. Além de Mário Pantoja, o major José Maria Pereira Oliveira também foi condenado.

Morreu na quarta-feira (11) o coronel Mário Colares Pantoja, condenado a mais de 150 anos de prisão pelo Massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em abril de 1996 no sudeste do Pará. Ele estava internado em um hospital particular em Belém.

O coronel Pantoja foi comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Marabá, no sudeste do estado, e foi condenado pela morte de trabalhadores rurais. No Massacre, 19 trabalhadores sem terra foram assassinados.

Ele cumpria a pena em liberdade e era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Além de Mário Pantoja, o major José Maria Pereira Oliveira também foi condenado pelo massacre. Eles ficaram em liberdade por 16 anos e foram presos em 2012.

Pantoja ficou 4 anos preso em regime fechado, mas conseguiu autorização para cumprir prisão domiciliar, alegando motivos de saúde.

Por G1 PA — Belém

