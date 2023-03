Ônibus de transporte escolar é flagrado lotado e com alunos em pé; lei proíbe e Vereador sugere andar a pé em Novo Progresso

Imagem Ilustrativa para a matéria; prefeito e secretaria de educação anunciam aquisição de 21 novos ônibus para o transporte escolar municipal – (foto: Reprodução)

O caso foi divulgado nas redes em grupos de WhatsApp de Novo Progresso.

As imagens mostram um ônibus escolar, que apesar de oferecer transporte para rede municipal de responsabilidade da prefeitura municipal de Novo Progresso, alunos se aglomeram em pé dentro do ônibus com assentos lotados para seguir aos destinos.

NO vídeo uma pessoa comenta e reclama da super lotação, devido ao elevado número de alunos, os que ficam por último, vão se aglomerando, entrando no veículo e ficando em pé, contrariando a legislação de trânsito, que também se aplica ao transporte escolar.

O Código de Trânsito Brasileiro é taxativo ao vedar a condução de alunos em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante (Lei n. 9.50/97, art. 137). Isto ocorre para a segurança dos estudantes, que ao serem transportados em pé e sem o cinto de segurança, se sujeitam a graves acidentes que podem ser fatais.

No video moradora reclama e clama por um transporte para as crianças; “O ônibus que faz a roda Bairro Escremim, Nego do Bento, Jardim Paraíso, super lotação, olha as crianças, tudo sem folego, dentro do ônibus apertado precisa de mais ônibus urgente neste bairro”.

O vídeo postado, gerou indignação aos participantes, momento que o vereador Moacelio Pereira Melo (PSD), comenta; “ naquele tempo eu era 5km a pé na vicinal ”.

Moacelio foi denunciado ao Ministério Publico (MP), por manter a irmã em cargo de assessora no legislativo.

*Outro comentário do ex-candidato a vereador Lavezzo, discorda do edil; vocês não pode comparar aquele tempo com o de hoje.

*Esquece o vereador (fiscal do Povo ), o qual é atribuição dos municípios de “oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental sob total responsabilidade com qualidade. A obrigação do vereador é fiscalizar a destinação do recurso publico.

Esquece o Edil, com o dever de fiscalizar, que em setembro de 2022, a prefeitura de Novo Progresso divulgou a aquisição de 21 ônibus escolar.

A divulgação nas redes partiu do prefeito e vice-prefeito (veja abaixo)

Neste dia 07 de setembro 2022 apresentamos a sociedade Progressense o resultado de uma Gestão que valoriza o dinheiro público.

21 ônibus escolar🚌

01 Caminhão para transporte de Merenda Escolar.

Adquiridos com Recursos Próprios do Município.

#Avançaprogresso

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/03/2023/14:36:24

