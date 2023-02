Ônibus pega fogo e 40 passageiros saem às pressas em rodovia de Mato Grosso

O incêndio em um ônibus foi registrado ontem à noite, por volta das 22 horas, na MT-130, entre Primavera do Leste e Rondonópolis (243 e 218 quilômetros de Cuiabá). Os 40 passageiros que estavam a bordo saíram ilesos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, durante o trajeto o motorista percebeu que um dos pneus havia estourado. Ao parar para verificar, constatou o princípio de incêndio e avisou os passageiros, que saíram às pressas.

Os militares com apoio da concessionária que administra a rodovia fizeram o combate às chamas, entretanto, o veículo ficou totalmente destruído.

O ônibus havia saído de Rondonópolis com destino a Primavera do Leste. A causa do incêndio passa a ser apurada. (Com informações do Só Notícias/Kelvin Ramirez (foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 13/02/2023

