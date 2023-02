Concessionaria “Via Brasil BR 163” comunica que haverá Interdição total da Ponte do Rio Peixoto, em Peixoto de Azevedo no MT

Interdição total da Ponte do Rio Peixoto, em Peixoto de Azevedo (Foto:Via Brasil)

Edro Engenharia, contratada do DNIT, realiza serviços complementares no dispositivo

Comunicado

As obras na ponte do Rio Peixoto, em Peixoto de Azevedo, a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e da Edro Engenharia, entram na fase de serviços complementares para conclusão das atividades.

Com isso, será necessário aplicar interdição total da rodovia no período noturno, nos dois sentidos, entre os dias 6/3 e 17/3, das 21h às 5h. A interdição ocorre em razão de manobras necessárias para alteamento da ponte para troca de apoios e juntas.

A Via Brasil BR-163 irá fornecer apoio na organização do tráfego e orientação aos motoristas. A empresa orienta aos motoristas programar a passagem pelo trecho antes ou depois das atividades e observar a sinalização de trânsito.

